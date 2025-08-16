사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

사진 = 이동휘 인스타그램

이동휘가 힙한 스타일링으로 눈길을 끌었다.이동휘는 인스타그램에 "여름이긴해"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 이동휘는 블루와 레드 스트라이프의 크롭 럭비 니트에 화이트 폴로를 레이어드하고 뒤집어 쓴 블루 캡과 선글라스를 더해 레트로 무드를 완성했다. 마스크를 착용했음에도 특유의 분위기가 살아난 모습이다.또 다른 사진에서 이동휘는 베이지 맨투맨에 그레이 쇼츠, 양말과 스니커즈를 매치한 데일리 룩을 선보였다. 루즈한 상의와 짧은 하의의 대비, 미러 셀카 구도로 캐주얼함을 극대화했다. 이어진 컷에서는 워시드 블랙 맨투맨과 캡, 슬릭한 선글라스로 톤 다운한 올블랙 감성을 연출, 거울을 스치듯 지나가며 찍은 스냅샷이 쿨한 느낌을 더한다. 팬들은 "멋있긴해" "늘 응원해요" "옷 조합 이뿌다" "너무잘생겻다" "사랑합니다"라며 열띤 반응을 보였다.이동휘는 지난해 5월 종영한 MBC 드라마 '수사반장 1958'에서 주연 김상순 역을 맡아 활약했다. 이후 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'로도 시청자들과 만났으며 지난해 11월 모델 겸 배우 정호연과 9년 연애의 마침표를 알리기도 했다.한편 이동휘는 디즈니+오리지널 시리즈 '파인:천뜨기들'에 '홍기' 역으로 출연한다. '파인: 촌뜨기들'은 1977년 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 근면성실 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr