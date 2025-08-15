이미지 크게보기 사진 = tvN STORY ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’

이미지 크게보기 사진 = MBN '가보자GO' 시즌3

전 국가대표 축구 선수 송종국이 포상금으로 자가를 마련했다고 밝혔다.지난 13일 방송된 tvN STORY ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’에서는 송종국이 게스트로 출연해 월드컵 4강에 진출에 대한 비하인드 스토리를 전하는 모습이 그렸다.이날 방송에서 송종국은 "2002년 월드컵 당시 16강 진출하면 S 차를 한대씩 주기로 했는데 8강에 진출하면서 대형 세단으로 업그레이드 됐다"고 회상했다.또한 그는 "포상금을 수표로 3억 원이었는데, 세금 떼고 2억 7000만 원을 받았다"며 "건물 지하에서 차량을 한대씩 받아서 그대로 집에 갔다. 제 인생 첫 차였다"고 덧붙였다.송종국은 "수표로 받은 금액은 집에 가서 어머니께 드렸다. 그 돈으로 분당에 집을 마련했다"고 얘기했다.앞서 지난해 송종국은 MBN 리얼 버라이어티 '가보자GO' 시즌3에 출연해 평택에서 5일을 보내며 축구교실을 운영하고 있으며 캠핑카에서 생활하고 있다 밝혀 많은 관심을 받았다. 캠핑카 가격은 7천만 원이라고 밝힌 바 있다.한편 송종국과 박연수는 지난 2006년 결혼해 딸 송지아 양, 아들 송지욱 군을 얻었으나 2015년 이혼했다. 두 남매는 박연수가 양육하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr