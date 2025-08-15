이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '보그코리아' 캡처

배우 이보영이 자신의 아침 루틴과 가방 속 꿀템을 공개해 눈길을 끌었다.14일 '보그 코리아'의 공식 채널에는 "궁금했어요. 최초 공개! 배우 이보영의 ‘왓츠 인 마이 백’ (지갑, 향수, 립밤, 간식)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이보영은 "평소에는 지갑, 핸드폰, 립밤, 차 키, 거울 정도만 가방에 넣고 다닌다. 오늘은 일상적인 물건을 모두 보여드리겠다"며 자연스럽게 자신의 소소한 일상을 공유했다.특히 이보영은 아침 식단을 소개하며 "촬영이 없는 날엔 꼭 콩물 한 잔과 멀티비타민, 그리고 텀블러에 라테 한 잔을 담아서 마신다"며 "콩물은 꾸준히 먹다 보니까 머리숱도 많아지고 머리카락도 튼튼해졌다"고 밝혔다.또한 그는 선글라스, 알코올 스왑, 선크림, 안경 등 일상 필수템도 소개했다. 이보영은 최근 시력 관리에 신경 쓰고 있다며 "요즘 눈이 점점 나빠지더라. 안경을 쓰면 깐깐해 보일까 걱정돼 나름 자연스러운 안경을 찾았다"고 덧붙여 현실적이면서도 친근한 매력을 보여줬다.앞서 이보영은 한 유튜브 채널에 출연해 "4시 이후에는 안 먹으려고 노력한다"며 간헐적 단식으로 오랫동안 몸매 관리를 해왔음을 밝혀 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr