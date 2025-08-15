사진=텐아시아DB

배우 조진웅이 '제80주년 광복절 경축식'에 참석해 대표로 국기에 대한 맹세문을 낭독했다.광복 80주년을 맞아 오늘(15일) 오전 서울 세종문화회관에서 열린 '제80주년 광복실 경축식'은 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다'라는 주제로 독립운동의 숭고한 정신을 계승하고 국민 각자가 주권자의 의미를 되새기는 행사로 구성됐으며 독립유공자 유족과 정부 주요 인사, 주한외교단, 시민 등 2,500여 명이 참석했다. 이 가운데, 지난 2021년 홍범도 장군 유해봉환 당시 국민특사로 참여한 배우 조진웅이 국기에 대한 맹세문을 낭독했다.당찬 발걸음과 함께 등장한 조진웅은 우렁찬 목소리로 국민의례를 낭독, 결연한 의지가 돋보이는 모습으로 시선을 집중시켰다. 특히 조진웅은 평소에도 잊지 말아야 할 역사임을 강조하며, 역사에 대한 의식을 가진 배우로 알려져 있다.앞서 조진웅은 지난해 12월 3일 계엄 내란 사태가 벌어진 뒤 SNS에 영상을 올려 "윤 대통령이 국민을 향해 극악무도하게 비상계엄으로 민주주의를 파괴했다"고 말했다. 이어 이달 10일 JTBC '뉴스룸'에 출연해 정치적 문제에 소신을 밝히는 데 부담을 느낀 적이 있느냐는 질문에 "잘못된 것을 잘못됐다고 말하는 데 왜 부담을 느껴야 하느냐"고 반문했다. 이어 "그런 사회가 돼서는 안 된다. 잘못됐으니 잘못됐다고 말할 수 있는 것이 대한민국 국민"이라며 "매니지먼트에서는 조금 부담스러워하더라. 하지만 나는 별로 신경 쓰지 않는다"고 말했다.조진웅은 지난 13일 개봉한 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'에 내레이터로 참여했으며, 내년 상반기 방영을 목표로 하는 tvN '두번째 시그널'을 차기작으로 확정, 활발한 행보를 이어 나갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr