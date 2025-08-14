사진=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기가 '대혼돈 로맨스'에 빠졌다.13일(수) 방송한 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 정숙과 옥순, 정숙과 영자 사이에서 헤매는 상철과 영수의 '역대급 위기'가 펼쳐졌다.이날 27기는 '솔로나라 27번지'를 달리는 '동네 한 바퀴' 미션으로 '슈퍼 데이트권'경쟁에 들어갔다. 그 결과, 영식과 정숙이 남녀 1위를 차지해 '슈퍼 데이트권'을 따냈다. 뒤이은 '체조 미션'에서는 순자가, 화로대의 벽돌 개수를 맞히는 미션에서는 정숙이 근사치를 맞히면서 1등을 했다. '내장산'을 주제로 한 '나는 SOLO'배 백일장도 펼쳐졌는데, 옥순-영자가 나란히 1위로 '슈퍼 데이트권'을 얻었다.이후, 영철은 '슈퍼 데이트권'을 2장이나 획득한 정숙에게 "나한테 써 주면 좋겠다"고 진지하게 어필했다. 정숙은 고민 끝에 자신에게 직진해온 영철과 광수에게 '슈퍼 데이트권'을 쓰기로 결심했다. 옥순은 이변 없이 상철에게 '슈퍼 데이트권'을 사용했다. 영수는 '슈퍼 데이트권'을 따지 못해 정숙과의 '1:1 데이트' 기회를 놓쳤다며 저기압을 형성했다.또한 "정숙이 광수에게 데이트권을 쓸 것"이라는 말을 전해 듣자 의욕을 상실했다. 영자는 정숙을 따로 불러내, "혹시 저 때문에 영수님에게 데이트권을 안 쓴 거냐?"고 물었다. 정숙은 "아니다"라고 답했고, 영자는 "사실 영수님이 '오늘 데이트는 정숙님과 할 것'이라고 내게 말했는데, ('슈퍼 데이트권' 미션 이후) 영수님 기분이 엄청 안 좋아 보여서"라고 털어놨다.영호는 영수를 불러내 영철이 '불꽃 어필'로 정숙에게 '슈퍼 데이트권'을 따낸 사실을 귀띔했다. 그러면서 "먼저 지르는 게 맞지 않나?"라고 조언했다. 영호의 응원을 받은 영수는 정숙을 찾아갔는데, 때마침 정숙이 먼저 광수를 불러내 대화 타이밍을 놓쳤다. 정숙은 "실례가 안 된다면 지금껏 데이트해 왔던 것처럼 할 수 있나"라고 '슈퍼 데이트' 의사를 물었고, 광수는 흔쾌히 응했다. 직후 광수는 제작진과의 인터뷰에서 "마냥 기쁘지만은 않았지만, 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.영자는 방으로 들어가려던 영수를 불러서 "나한테 '슈퍼 데이트권' 신청하지 말라는 신호를 준 것인지?"라며 그가 저기압인 이유를 물었다. 영수는 "솔직히 내 마음에 두 켠이 있다. 하나는 너고 하나는 정숙"이라고 고백했다. 영자는 그런 영수에게 "그러다가 두 켠 다 떠나버릴 수 있다"고 경고했다. 이어 "내일 데이트 때 한번 만회해 보라"면서 '슈퍼 데이트권'을 쓰겠다고 밝혔다. 영수는 "이따가 정숙님과 대화해보고 내일 아침에 (누구한테 직진할지) 결과를 알려주겠다"고 약속했다.정숙이 지나가자 영수는 "빨리 따라가 보라"는 영자의 권유에 정숙과 '1:1 대화'를 하게 됐다. 영수는 정숙에게 "(네가) 상철이한테 집중할 거라는 생각에 ('슈퍼 데이트권' 중) 하나를 달라고 할 용기가 안 났다"고 말했다. 그러면서 그는 "네가 처음 걸어 들어오는 모습, 바람에 머리카락과 치맛자락이 흔들리는 모습이 너무 아름다웠다. 그때 반했던 것 같다"고 어필했다.하지만 정숙은 "여러 사람이 엮여 있기도 하고, 지금은 좀 늦지 않았나 싶다"고 거절 의사를 보였다. 그런데도 영수는 "지금은 포항에도 갈 수 있을 것 같다"면서 '장거리 연애'도 가능하다는 의지를 드러냈다. 직후 제작진과의 인터뷰에서 영수는 "정숙-영자의 (호감도 비중이) 8:2"라고 정숙에게 마음이 더 커졌음을 알렸다. 정숙 역시 제작진 앞에서 "드디어 영수님이 속마음을 얘기하시더라. 그래서 다시 고려해보려고 한다"고 영수에게 마음이 열렸음을 내비쳤다.비슷한 시각, 상철은 정숙에 대한 미련으로 계속 심란한 표정을 지었다. 상철은 다른 솔로남들에게 "만약 정숙이 저한테만 잘해줬으면 미친놈처럼 직진했을 거다. 장거리를 떠나서 놓치기 싫은 사람이라, 평생 아쉬움이 남을 거 같다"고 얘기했다.영수와 대화를 마친 정숙은 영자에게 "(영수님이) 조금만 더 힘냈으면 '슈퍼 데이트권'을 따서 나한테 신청했을 텐데"라면서, "(영수님과) 내일 저녁에 '슈퍼 데이트'를 모두 마치고 따로 얘기해보기로 했다"고 전했다. 이를 들은 영자는 영수가 자신에게 했던 약속과 다른 말을 한 것을 알게 돼 씁쓸해했다.다음 날 아침, 정숙은 공용 거실에서 밀린 설거지에 나섰다. 이 모습을 지켜보던 영수와 영철은 "멋지다", "매력적!"이라며 '하트눈'을 떴다. 그러던 중, 영자가 순백의 '샤랄라 원피스'를 입고 나타나 영수와 '슈퍼 데이트'에 돌입했다. 케이블카를 타러 간 두 사람은 연애사 등 모든 주제에 대해 대화가 척척 통했고, "무인도에 딱 하나만 가져간다면 뭘 가져가고 싶냐?"는 영수의 질문에 영자는 "영수님!"이라고 거침없이 외쳤다.데이트 후 영수는 "이런 분위기라면 영자님과 계속 연애해도 되겠다"며 영자에 대한 호감도가 상승했음을 밝혔다. 뒤이어 공개된 예고편에서는 광수와 영철이 각자 정숙에게 '폭풍 직진'하는 모습이 그려졌고, 상철-옥순은 '1:1 데이트' 후 "서로 의견이 확 달라졌다는 걸 느꼈다", "설렘이 많이 떨어졌다"는 속내를 보여, 다음 주 180도 달라질 27기의 로맨스에 대한 궁금증을 키웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr