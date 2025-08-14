'나혼산' 유명 배우, 다단계 사기 당했다…"온 가족이 큰 돈 잃어" ('라스')

'나 혼자 산다'에 출연해 인지도를 올린 배우 이주승이 다단계 사기 피해를 당했다고 밝혔다.지난 13일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 ‘취급주의 미(美)친자들’ 특집으로 천정명, 최홍만, 이주승, 조권이 게스트로 출연했다.이날 이주승은 6년 전 다단계 사기를 당했다며 "어머니가 지인에게 뭘 듣고 오시더니 다단계를 시작하셨다. 믿는 친구라면서 점점 확신을 하시더라. 그래서 안 되겠다 싶어서 엄마를 말리러 같이 사기 업체에 갔다"고 회상했다.그러나 이주승은 "듣다 보니 설득력이 있더라"며 "말리러 갔는데 제가 말린 거다. 그래서 온 가족이 큰돈을 다 잃은 적이 있다"고 밝혔다.‘극 내향인’ 이주승은 과거 전화를 못 받을 정도로 소심했다며 한 번도 여자에게 말로 고백해 본 적도 없다고 말했다. 그는 "문자로만 고백했고, 이별도 문자로 했다"며 "싸우다가 주변에 사람들이 많으면 문자로 얘기하자고 한 적도 있다"고 해 놀라움을 안겼다.이어 "뭘 못 먹는다고 말도 못 했다. 회를 안 좋아하는데 회를 좋아하는 여자 친구를 만나서 몇 년 동안 회를 먹었다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr