사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 논란됐던 시축 의상을 다시 입었다.장원영은 지난 13일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 장원영은 의상 논란이 일었던 시축 의상을 입은 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 장원영이 관중석 위에서 거듭 사진을 찍자 관객들은 이같은 장원영의 모습을 각자의 핸드폰에 담았다.앞서 지난달 30일 경기도 수원 월드컵경기장에서 열린 '2025 쿠팡플레이 시리즈' 팀K리그와 뉴캐슬 유나이티드 FC 경기에서 아이브는 시축과 하프타임 공연을 위해 등장했다.당시 아이브는 멤버별로 다르게 리폼한 유니폼 의상으로 시선을 모았는데, 장원영만 다른 멤버들과 달리 짧은 핫팬츠에 몸에 딱 붙는 짧은 홀터넥 의상을 입었다. 일부 누리꾼들은 장원영의 의상이 유독 몸에 밀착된 원피스 핏이 시축을 하기엔 불편해 보였다며 "TPO에 맞지 않는 패션"이라고 지적했다.그러나 스타일리스트는 멤버들이 직접 부탁한 디자인으로 리폼한 것이라고 해명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr