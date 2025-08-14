사진 = SBS '마이턴' 캡처

추성훈이 자신이 김종국 대체자라는 말에 불쾌함을 느껴 눈길을 끈다.14일 밤 9시 방송된 SBS '마이턴'에서는 김종국 대체자라고 추성훈을 자극하는 탁재훈, 남윤수, 박지현의 모습과 당황한 이경규의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 탁재훈은 추성훈에게 "사실 김종국이랑 비슷한 사람을 찾았던 것 같다"고 하며 추성훈이 김종국을 대신한다는 식으로 말했다. 추성훈은 "서브 같은 그런 느낌이냐"고 했고 남윤수는 "대타라고 하더라"고 했고 박지현은 "대체자"라고 거들었다.탁재훈은 "만약에 김종국이 한다고 했으면 너는 아마 없었을 거다"고 하면서 추성훈을 자극했다. 이때 등장한 이경규는 "탁재훈 너 미쳤냐"고 했다. 탁재훈은 "아니 애들이 이야기 하는 걸 나도 방에서 듣고 나온거다"고 했다. 추성훈은 이경규에게 "저도 자존심이 있다"며 "저는 이렇게 하는 건 좀 아닌 것 같다"고 했다.이경규는 당황하며 "이거 땜빵 아니다"고 했고 추성훈은 "땜빵 아니면 뭐냐"고 했다. 이경규는 "대신하는거다"고 했고 추성훈은 어이없어하며 "다 똑같이 이야기 한다"고 했다. 결국 추성훈과 이경규는 옥상에 가서 대화하게 됐다. 추성훈은 "저 왜 하필 김종국 땜빵이냐"고 했다.추성훈은 "뭐 저 김종국이랑 사이 좋고 괜찮다"며 "물론 김종국 좋은 친구고 사실 그런거 상관 없는데"라고 하더니 "저 여기서 나가겠다"고 했다. 이경규는 "내가 처음부터 김종국을 떠올린 게 잘못이었다"고 하면서 추성훈을 달래려고 했다. 그러다가 김종국을 치러 가자며 아무말을 해 웃음을 자아냈다. 또 이경규는 추성훈 보고 섹시스타라고 추켜세웠다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr