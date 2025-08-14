이미지 크게보기 사진 = SBS Life '안목의 여왕 김남주'

배우 김남주가 김옥빈의 혹독한 다이어트 경험담에 놀라움을 감추지 못했다.14일 방송된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주'에서는 배우 김남주가 후배 배우 김옥빈을 만나 진솔한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 김남주는 "우리도 일 없으면 많이 먹는다"며 솔직하게 털어놓았다. 이어 김남주는 "다이어트할 때 뭘 먹냐"고 물었고, 이에 김옥빈은 "고기를 안 먹으면 허기가 져서 닭고기, 소고기, 돼지고기를 번갈아 가면서 하루에 한 끼는 꼭 먹는다"고 답했다.김옥빈은 "양념 없이 올리브유와 소금으로만 고기를 굽는다. 너무 먹고 싶을 땐 저열량 소스를 찍어 먹는다"고 덧붙였다. 이에 김남주도 "스리라차 소스 꼭 있어야 된다"며 공감했다.이어 김옥빈은 "2주 동안 물과 소금만 먹으면서 시상식 드레스에 몸을 맞추려고 했던 적도 있다"며 극한 다이어트 경험을 공개했다. 이에 김남주는 "나보다 더한 사람이 왔다"며 놀라움을 감추지 못했다.김옥빈은 평소 실컷 먹고 즐기다가 중요한 행사 앞에서는 몸을 극한으로 조절한다고 밝히며 배우로서의 자기 관리 철학을 공유해 눈길을 끌었다.방송을 본 누리꾼들은 "2주동안 물과 소금만이라니...정말 대단하다", "여배우들은 자기 관리가 철저한 것 같다", "극한 다이어트지만 노력하는 모습 멋지다" 등의 공감하는 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr