'이서진 뉴욕대 후배' 빈스, 지드래곤 손 잡기까지…"난 운이 좋은 사람" [TEN인터뷰]

그룹 빅뱅 태양, 올데이 프로젝트부터 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'까지 화려한 제작 이력을 가진 프로듀서 겸 가수 빈스가 이번엔 아티스트로 돌아왔다.빈스는 최근 그룹 빅뱅 지드래곤이 피처링한 디지털 싱글 '차차차' 발매를 앞두고 텐아시아와 서울 용산구의 한 카페에서 만나 다양한 제작 비하인드를 들려줬다.빈스는 '차차차'에 대해 "정말 경쾌하고 가벼운 곡"이라며 "얼마 남지 않은 여름밤에 부담 없이, 남녀노소 모두가 함께 즐길 수 있는 음악이 됐으면 좋겠다"는 소망을 나타냈다.그는 "그동안 무표정으로 어두운 사운드와 이미지를 보여주고자 했다면 이번엔 저의 밝은 면을 조명했다"며 "예전보다 본연의 모습, 있는 그대로의 모습을 보여드리고 싶은 욕심이 있다"라고 밝혔다.지드래곤이 흔쾌히 피처링을 승낙해 고맙다던 빈스는 "너무 수월하게 진행했다. 형(지드래곤)이 제대하고 빅뱅부터 개인 솔로 앨범을 작업하던 시기에 저희 소속사에 자주 찾아오곤 했다. 그때 이 곡을 같이 만든 프로듀서 형이 지드래곤에게 피처링해달라고 부탁했다"며 고백했다.이어 빈스는 "곡을 완성하면서 편곡이 계속 바뀌었던지라, 지드래곤 형에게 그 버전에 맞춰 계속 새로운 버전의 피처링 파트를 서너 번 부탁했어야 했다. 한 번도 싫은 티를 안 내주셔서 감사했다"며 재차 감사함을 전했다.혼성 그룹 올데이 프로젝트(이하 올데프)와 세계적인 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 프로듀서이기도 한 그는 그간의 작업기를 털어놓기도 했다.빈스는 "올데프는 전담 프로듀서로서 정말 열심히 준비했다. 그만큼 잘 돼줘서 무척 기쁘다. 케데헌은 사실 지난해 작업 마치고서 잊고 살았다. 올데프와 비슷한 시기에 나왔는데, 나오는 날까지 나오는 줄도 몰랐다. 깜짝 선물 같이 느껴진다"고 말했다.빈스는 특히 케데헌 OST 중에서 'Your Idol'(유어 아이돌)과 'Soda Pop'(소다 팝)을 제작했다며 "제작사 측에서 원하는 게 엄청 뚜렷했다. 그걸 맞춰나가면 되는 건데 멤버들의 이야기를 담아나가는 K팝 아이돌과는 참 다르다고 생각했다. 2년 동안 작업했는데 생소하지만 즐거운 시간이었다"고 돌이켰다.그는 "프로듀서란 직업 특성상 미디어에 노출될 일이 많지 않은데, 케데헌을 통해 뉴스에도 나와서 지인이나 가족이 무척 좋아하신다. 자랑스럽다더라"라고 후기를 전했다.빈스는 배우 이서진과 같은 뉴욕대학교 출신으로 원래 음악 프로듀서의 길관 다른 길을 걷고 있었다고도 고백했다. 그는 "뉴욕대학교 경제학과였는데, 음악을 너무 하고 싶어서 '뮤직 비즈니스'란 과로 전과했다. 그런데 막상 뮤직 비즈니스 졸업생들의 평균 연봉이 정말 낮더라. 큰일 났다 싶어서 저작권법 쪽 변호사가 되고자 로스쿨 준비하고 있었다"고 당시를 회상했다.그러면서 빈스는 "중학교 때부터 로스쿨 시험 준비하던 중까지도 꾸준히 음악을 만드는 프로그램을 스스로 익혀서 곡을 써왔다. 시험 준비 중 친구랑 같이 음악을 만들어서 '사운드 클라우드'란 플랫폼에 올렸는데 프로듀서 테디 형이 연락해 온 거다. 그대로 로스쿨 준비 그만두고 8년 전 더블랙에 들어오게 됐다. 난 참 운이 좋은 사람이다"라고 프로듀서를 하게 된 계기를 밝혔다.빈스는 2019년 '맨날'로 데뷔한 싱어송라이터이자 프로듀서다. 그동안 가수 태양과 전소미, 그룹 미야오, 올데이 프로젝트 등 음악을 프로듀싱했다. 싱글 '차차차'는 부드러운 멜로디 위에 경쾌한 라틴 차차 리듬을 더한 힙합 알앤비(R&B) 곡이다. 가수 설운도의 '다함께 차차차'에서 영감을 받아 원곡자로부터 곡 발매 허락을 받았다고도 알려졌다.한편, 지드래곤이 피처링에 참여한 빈스의 디지털 싱글 '차차차'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr