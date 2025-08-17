[공식] 정은지, 데뷔 15년 차에 기쁜 소식 알렸다…서울 팬미팅 포문→亞 투어 확정

사진=텐아시아DB

2011년 데뷔한 가수 겸 배우 정은지가 아시아 투어를 개최한다.지난 13일 소속사 빌리언스는 공식 SNS를 통해 '2025 정은지 버스데이 파티 '어 데이 오브 라이프'(2025 JEONG EUNJI Birthday Party 'A Day Of Life')' 아시아 투어 포스터를 공개했다.포스터에 따르면 정은지는 다음 달 15일 도쿄 신주쿠 파크 타워 홀, 10월 1일 홍콩 AXA 드림랜드, 25일 타이베이 NTU 스포츠 센터에서 '어 데이 오브 라이프'를 개최하고 현지 팬들과 만난다. 포스터에는 더 많은 국가에서 공연한다는 것을 암시하는 '앤드 모어(AND MORE...)' 문구도 새겨져 있어 팬들의 기대감을 높였다.'어 데이 오브 라이프'는 정은지가 지난해 5월 서울, 6월 대만과 홍콩에서 개최한 단독 팬미팅 '은지의 책방' 이후 약 1년 1개월 만에 선보인 단독 공연이다. 지난 2일 서울 연세대학교 대강당에서 '어 데이 오브 라이프'의 화려한 포문을 연 정은지는 돌잔치를 콘셉트로 꾸며진 공연에서 탄탄한 라이브 실력으로 팬들의 호응을 얻었다.아시아 투어를 확정한 정은지는 진정성 있는 팬 사랑을 아낌없이 발휘해 현지 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr