/사진 = 하린 인스타그램

그룹 뉴진스/사진 = 텐아시아 사진DB

그룹 뉴진스(NewJeans) 데뷔조로 알려진 일본 출신 모델 하린(본명 하라다 린)이 최근 연습생 시절을 언급한 것과 관련 파장이 일자 입장을 밝혔다.하린은 14일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "인터뷰에서 말한 내용은 과거 개인적으로 겪었던 좌절과 실망에 대한 이야기일 뿐, 특정 회사나 인물을 비난하거나 폭로하려는 의도가 전혀 없다"고 전했다.그는 "그 시절은 분명 힘들었지만, 동시에 저를 성장시켜준 감사한 시간이었다"며 "함께 웃고 울었던 당시 멤버들을 여전히 응원하고 있다"고 덧붙였다. 이어 "앞으로 더 노력해 좋은 모습을 보여드리겠다. 사계절이 변해도 변함없는 하린으로 남겠다"며 팬들의 응원을 부탁했다.앞서 하린은 지난 12일 일본 배우 다케다 히로미츠가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 "데뷔 직전 회사의 갑작스러운 결정으로 아이돌 꿈을 접게 됐다"며 "계약 해지를 통보받고 홀로 팀에서 나와야 했다"고 회상했다. 그러면서 "그 시간이 있었기에 지금의 내가 있다. 노력의 의미와 과정의 어려움을 깨달았다"고 말했다.이후 하린의 SNS 등에는 해당 발언에 대한 응원과 비판이 이어지고 있다.하린은 일본 아이돌 그룹 '시부3 프로젝트' 출신으로, 2020년 하이브 산하 쏘스뮤직 오디션에 합격해 입사했다. 이후 어도어로 이적해 뉴진스 데뷔조에 이름을 올렸으나, 정식 데뷔를 앞두고 탈락한 것으로 알려졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr