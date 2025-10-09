사진=텐아시아DB, '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 티저 캡처

사진제공=MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 김대호, 최다니엘의 충격 여장이 포착됐다. 프리랜서로 활동 중인 김대호는 짐승 같다는 소리까지 듣는다.오는 10월 28일 저녁 8시 30분 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'가 첫 방송된다. 여행 리얼리티 '위대한 가이드' 시리즈 중 하나로 '위대한 가이드2'로 먼 여정을 떠나기 전, 시청자도 쉽게 따라 해 볼 수 있는 유쾌한 여행기를 보여주는 프로그램이다. '위대한 가이드2' 멤버 전원이 합류했으며, 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 가이드 역할을 맡아 주목된다.앞서 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 제작진은 첫 번째 여행지 백두산으로 출국하는 김대호, 최다니엘, 전소민의 공항 사진을 공개했다. 언제나 그렇듯 날 것 그대로의 모습으로 등장한 김대호, 최다니엘과 달리 청순 미모를 빛내는 첫 여행 메이트 도전자 전소민의 존재감이 호기심을 자극한 것이다.이런 가운데 10월 2일 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 첫 티저 영상이 공개됐다. 전소민과 함께 김대호, 최다니엘이 충격적인 공주 분장에 도전하는 모습이 일부 담겼다.티저 영상은 "공주들아, 준비됐어?"라는 전소민의 목소리로 시작된다. 이어 "언니 잠깐만, 수염 좀 지워주세요. 목걸이가 너무 목젖이 걸려", "폰이 날 인식하지 못하네" 등 공주 분장 후 현타가 온 듯 씁쓸해하는 김대호와 최다니엘의 목소리가 들려온다. 이때까지 영상에서 세 사람의 얼굴이 한 번도 공개되지 않아, 더욱 유쾌한 상상력을 자극한다.이때 전소민이 절친 최다니엘에게 "최공주, 너 코 왜 이렇게 빨개? 술 마셨지? 너 언니가 술 먹지 말라고 했지"라고 채근하듯 말해 웃음을 준다. 이어 화면에는 "나 고량주 마셨어"라고 능청스럽게 받아치는 최다니엘의 얼굴이 초근접 클로즈업샷으로 등장한다. 핑크핑크 반짝반짝 펄메이크업을 한 최다니엘의 샤랄라한 얼굴이 충격적인 재미를 안겨준다.김대호는 멘트만으로도 빵빵 웃음을 터뜨린다. 김대호의 여장 비주얼에 놀란 듯 최다니엘이 "저 짐승은 뭐야?"라고 되묻는다. 전소민이 "김공주, 엄청 힘줬네"라고 말하자 김대호가 "오늘 물 좋다 그래서…"라고 답한 것. 또 "말 시키지 마. 목젖이 목걸이에 걸려서 너무 아파"라며 여장의 의외 고충을 토로해 현장을 웃음바다로 만든다. 김대호가 어떤 여장 비주얼을 보여줄지 궁금증을 자극한다.이렇게 우당탕탕 공주 변신에 성공한 김대호, 최다니엘, 전소민은 "공주들 준비됐어? 출발!"을 외치며 어딘가로 향한다. 1분가량의 비교적 짧은 영상, 그것도 얼굴 한 번 제대로 보여주지 않는 영상만으로도 이토록 포복절도 웃음을 자아내는 김대호, 최다니엘, 전소민이 백두산 여행에서 어떤 '미(美)친 케미'와 '티키타카'를 보여줄지 호기심을 자아낸다.시즌2 멤버 전원이 합류한 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 10월 28일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr