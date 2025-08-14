사진 제공= 알비더블유, DSP미디어, 비츠엔터테인먼트

그룹 영파씨가 힙하고 '잘생긴' 기존 콘셉트에서 '걸리시'한 매력을 더한 새로운 모습으로 컴백을 알렸다.영파씨는 14일 오후 2시 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 EP 4집 'Growing Pain pt.1 : FREE'(그로잉 페인 파트1 : 프리) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 위연정은 "저희 타이틀 곡 'FREESTYLE'(프리스타일)은 세상이 아무리 우릴 규정하려 해도 우린 우리의 목소리를 내겠다는 내용의 곡'이라고 설명했다.이어 한지은은 타이틀 곡 'FREESTYLE' 작사에 멤버 전원이 참여한 데에 대해 "연습생에서 가수가 되기까지 불확실한 미래 속 불안이 컸다. 그런 걱정 속에서도 하고 싶은 걸 하겠다는 감정과 생각을 가사에 담았다"고 밝혔다.그는 "저희 노래 가사에 '머리 어깨 무릎 발'처럼 대중들이 들었을 때 꽂힐 만한 포인트를 일부러 넣었다. 친숙하게 다가가고 싶었기 때문"이라고도 말했다.지아나는 "이번 앨범의 큰 주제가 성장이다. 스타일이나 비주얼적으로도 성장한 모습 보여드리고 싶었다. 영파씨만의 힙하고 걸리시한 매력 말이다"라며 미소 지었다.이날 한지은은 "국내 페스티벌 무대에 많이 오르고 싶다. 저희가 페스티벌 무대를 정말 좋아한다"라며 "국내에서 나아가 해외 '롤라팔루자'나 '코첼라' 같은 큰 페스티벌 무대에 올라 보고 싶다"고 거들었다.지아나는 "이번 앨범을 위해 한 뼘 더 성장한 모습 보여드리고 싶다. 언젠가 헤드라이너로 페스티벌 무대에 서서 관객들을 신나게 해주고 싶다"고 포부를 밝혔다.힙합의 본고장 미국에서 투어를 한 것과 관련해서 정선혜는 "너무 기쁘지만, 더 큰 무대를 원한다. 저희가 데뷔 초에 LA에서 했던 페스티벌 이후로 해외 무대를 여기저기서 많이 했다. 머지않은 미래에 우리 이름을 내건 '월드' 투어로 우이만의 콘서트를 개최해 보고 싶다"고 했다.한지은은 곧이어 "이번 활동을 통해서 장기 차트인을 해보고 싶다"며 "음악 방송 1위를 해서 CD를 씹어 먹은 듯한 앙코르 라이브를 보여드리고 싶다"고 향후 목표를 밝혔다.EP 4집 'Growing Pain pt.1 : FREE'는 '영파씨가 누구냐'라는 질문에서 시작된 앨범으로 정체성을 재촉하는 세상과 혼란스러운 자신 사이 간극 속에서 자아를 찾아가는 성장통을 그렸다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'FREESTYLE', 'YSSR', 'ADHD' 등을 비롯해 총 7곡이 수록됐다. 펑크 힙합 기반 장르의 타이틀 곡 'FREESTYLE'에는 영파씨 다섯 멤버가 직접 작사에 참여해 자신들의 자전적인 얘기를 담았다.영파씨의 EP 4집 'Growing Pain pt.1 : FREE'는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr