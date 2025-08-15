/ 사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 김강우가 사랑꾼에 등극한다.15일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 신입 편셰프 김강우가 첫 등장한다. 김강우는 '편스토랑'을 통해 한식-양식-중식을 넘나드는 요리 실력은 물론 중학생, 초등학생 두 사춘기 아들을 둔 아빠의 웃픈(?) 일상, 최강 동안을 유지하는 자신만의 관리 비법 등을 공개한다. 또한 역대급 국민 남편에 등극할 정도라는 김강우의 아내 사랑 면모도 만날 수 있다.김강우는 평소 작품 속 빌런미 넘치는 강한 이미지와 달리, 생애 첫 관찰 예능에 긴장감을 감추지 못했다. 신기해하며 카메라 수를 세거나, 이미 한참 촬영 중인 제작진에게 "언제 시작하는 거예요?"라고 물어 웃음을 주기도. 이날 김강우를 곁에서 지켜본 '편스토랑' 제작진은 물론 VCR을 본 출연진도 단번에 김강우의 깜짝 놀랄 반전 매력에 푹 빠졌다고.김강우는 배우 한혜진의 언니인 한무영 씨와 2010년 결혼했다. 김강우의 남다른 아내 사랑 면모가 모두를 놀라게 했다. 김강우는 10년 넘게 매일 아침 아내와 마실 건강 주스를 만든다는 것. 뿐만 아니라 집에 있는 날에는 아내와 성장기 두 아들의 밥상을 직접 차려준다고 전했다. 김강우는 "나는 아내에게 밥 차려 달라는 말 하지 않는다. 아내가 남편 밥 차려 주려고 결혼한 것은 아니지 않나"라고 해 '편스토랑' 스튜디오에는 박수가 쏟아졌다. 이어 제작진이 요리 외에 다른 집안일도 많이 돕는지 궁금해하자 "집안일은 돕는 게 아니라 같이 하는 것"이라며 스위트하지만 분명하게 자신의 생각을 밝혔다.김강우는 동갑내기 아내와 통화를 하며 작품 속 카리스마 넘치는 모습과 전혀 다른 애교를 보여 모두를 놀라게 했다. 아내 목소리만 듣고도 슬며시 올라가는 입꼬리도 숨길 수 없었다. 이에 이정현 등 '편스토랑' 식구들은 "최고의 남편이다"라고 감탄했다. MC 붐 지배인은 "새로운 최수종이다", "국민 남편이 탄생했다"라고 말하기도.김강우가 출산한 아내를 위해 했던 큰 결심이 공개되며 모두가 '입틀막'을 하며 놀랐다는 전언이다. '편스토랑'을 통해 역대급 국민 남편의 탄생을 알린 김강우의 이야기는 15일 광복 80주년 특집 방송 후 평소보다 늦은 밤 9시 50분 방송되는 '편스토랑'에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr