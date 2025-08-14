‘이용식 손녀’ 이엘이, 벌써 100일…레이스 옷 입고 식당서 잔치

개그맨 이용식의 딸인 이수민이 딸 100일을 축하했다.14일 이수민은 자신의 계정에 “이엘이 100일 축하해“라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이엘 양은 할머니 품에 안겨있는 모습. 레이스 머리띠를 하고 귀여움을 드러냈다. 가족들은 식당에서 이엘 양의 100일 잔치를 하며 축하하고 있다.한편 지난 13일 TV CHOSUN '트롯 올스타전: 수요일 밤에' 17회는 ‘슈퍼맨’ 특집에는 이용식과 사위 원혁이 출연했다.두 사람은 윤수일의 ‘황홀한 고백’으로 무대에 올라, 장인과 사위의 저력을 보여줬다. 원혁은 “가요계엔 지드래곤이 있다면, 트롯계엔 뽀드래곤(?)이 있다”고 너스레를 떨었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr