모델 한혜진/사진제공=에스팀엔터테인먼트

오는 10월 첫 방송되는 ENA 국내 최초 셀러 서바이벌 예능 '슈퍼셀러: 인센티브게임'(이하 '슈퍼셀러')에 모델 한혜진이 단독 MC로 나선다.'슈퍼셀러'는 나이, 성별, 직업, 경력에 상관없이 다양한 참가자가 모여 오직 판매 실력 하나로 맞붙는 리얼 서바이벌 프로그램이다. 매출이 곧 실력이 되는 셀러들의 완판 경쟁을 다룬다.한혜진은 다수의 서바이벌 프로그램 MC를 맡으며 카리스마 있는 진행과 예리한 통찰력을 인정받았다. K모델의 세계 무대 진출을 이끈 톱모델이자 방송인으로, 각종 브랜드의 뮤즈로 활동하며 독보적인 영향력을 발휘해 왔다. 브랜드 감각과 통찰력을 겸비한 한혜진은 프로그램 콘셉트에 최적화된 MC로 활약할 전망이다.'슈퍼셀러'는 생중계 판매 현장을 통해 셀러들의 고군분투를 담아내며 몰입도를 높인다. 한혜진은 "‘슈퍼셀러’는 단순한 판매를 넘어 셀러들의 스토리와 진정성을 보여주는 프로그램이 되어야 한다고 생각한다"며 "구매자분들께도 좋은 혜택의 상품을 많이 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "프로그램에 대한 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.대한민국 최고의 슈퍼셀러를 가리는 매출 전쟁 '슈퍼셀러: 인센티브게임'은 오는 10월 ENA에서 방송된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr