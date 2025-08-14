사진=텐아시아DB

가수 아이유와 열애중인 배우 이종석이 아시아 7개 도시 팬미팅 투어를 개최한다. 앞서 이종석은 '서초동'에서 열연을 펼치며 드라마의 흥행을 이끌었다.14일 소속사 에이스팩토리는 "이종석이 아시아 팬들과 서로의 진심에 더 가까이 다가가는 소중한 시간을 갖는다"고 밝혔다. 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR 'With : Just Like This'라는 타이틀로 개최되는 이종석의 아시아 팬미팅 투어는 다음 달 14일 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 마닐라, 방콕, 홍콩 등 총 7개 도시에서 순차적으로 개최된다. 투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 이종석의 생일인 다음 달 14일, 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 진행된다.팬미팅 투어 'With : Just Like This'는 이종석의 공식 팬 명칭 'With(위드)'를 반영한 타이틀이다. 이종석과 팬들이 '함께 만들어나가는 소중한 순간으로 초대한다'는 의미를 담고 있다. 공개된 메인 포스터 속 이종석은 환한 미소를 짓고 있다.이종석은 tvN 드라마 '서초동' 종영 이후 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영에 한창이다. 이종석은 '재혼 황후'를 통해 로맨스 판타지 연기를 선보일 예정이다. 이종석의 아시아 팬미팅 투어와 관련된 세부 내용은 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr