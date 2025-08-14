가수 아이유와 열애중인 배우 이종석이 아시아 7개 도시 팬미팅 투어를 개최한다. 앞서 이종석은 '서초동'에서 열연을 펼치며 드라마의 흥행을 이끌었다.
14일 소속사 에이스팩토리는 "이종석이 아시아 팬들과 서로의 진심에 더 가까이 다가가는 소중한 시간을 갖는다"고 밝혔다. 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR 'With : Just Like This'라는 타이틀로 개최되는 이종석의 아시아 팬미팅 투어는 다음 달 14일 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 마닐라, 방콕, 홍콩 등 총 7개 도시에서 순차적으로 개최된다. 투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 이종석의 생일인 다음 달 14일, 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 진행된다. 팬미팅 투어 'With : Just Like This'는 이종석의 공식 팬 명칭 'With(위드)'를 반영한 타이틀이다. 이종석과 팬들이 '함께 만들어나가는 소중한 순간으로 초대한다'는 의미를 담고 있다. 공개된 메인 포스터 속 이종석은 환한 미소를 짓고 있다.
이종석은 tvN 드라마 '서초동' 종영 이후 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영에 한창이다. 이종석은 '재혼 황후'를 통해 로맨스 판타지 연기를 선보일 예정이다. 이종석의 아시아 팬미팅 투어와 관련된 세부 내용은 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
14일 소속사 에이스팩토리는 "이종석이 아시아 팬들과 서로의 진심에 더 가까이 다가가는 소중한 시간을 갖는다"고 밝혔다. 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR 'With : Just Like This'라는 타이틀로 개최되는 이종석의 아시아 팬미팅 투어는 다음 달 14일 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 마닐라, 방콕, 홍콩 등 총 7개 도시에서 순차적으로 개최된다. 투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 이종석의 생일인 다음 달 14일, 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 진행된다. 팬미팅 투어 'With : Just Like This'는 이종석의 공식 팬 명칭 'With(위드)'를 반영한 타이틀이다. 이종석과 팬들이 '함께 만들어나가는 소중한 순간으로 초대한다'는 의미를 담고 있다. 공개된 메인 포스터 속 이종석은 환한 미소를 짓고 있다.
이종석은 tvN 드라마 '서초동' 종영 이후 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 촬영에 한창이다. 이종석은 '재혼 황후'를 통해 로맨스 판타지 연기를 선보일 예정이다. 이종석의 아시아 팬미팅 투어와 관련된 세부 내용은 에이스팩토리 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT