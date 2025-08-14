이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

배우 천정명이 군 복무 시절 자신에게 유일하게 전화를 받아준 은인이 고현정이었다고 고백했다.13일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 천정명, 최홍만, 이주승, 2AM 조권이 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.천정명은 "군대에선 휴대폰 사용이 금지돼 사회 지인들과 연락이 정말 소중했다. 그때 수신자 부담 전화(콜렉트콜)로 연락을 했는데, 열 명 중 아홉 명은 안 받았다"며 "그런데 유일하게 고현정 누나가 매번 전화를 받아줬다"고 회상했다.이어 "전화할 때마다 (고현정에게) '뭐하고 계세요? 촬영 중이셨어요? 요즘 어떻게 지내세요?' 하고 안부를 물었다"고 말했다.또 천정명이 당시를 떠올리며 "누나가 갑자기 휴대폰이 없어져서 한동안 이메일이나 팩스로만 연락을 하셨다. 진짜로 그랬다"고 얘기하자 MC 유세윤은 "혹시 콜렉트콜 요금 때문에 번호 바꾸신 거 아니냐"며 농담을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.방송 직후 시청자들은 "고현정, 의리 최고다", "평생 잊지 못할 은인이네", "이런 따뜻한 미담이 더 알려져야 한다"는 반응을 보였다.천정명은 "군 시절, 고현정 누나는 내게 평생 잊을 수 없는 은인"며 고마움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr