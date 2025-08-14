사진=Mnet

'스테이지 파이터' 무용단이 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'('스트릿 우먼 파이터' 시즌 3) 전국투어 서울 공연 무대에 오른다. 앞서 해당 콘서트는 예매가 시작된 후 공연 횟수에 비해 빈 좌석이 많아 팬들 사이에서 우려의 목소리가 나오고 있다.내달 6일과 7일 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 전국투어 'THE REAL STAGE' 서울 공연이 개최되는 가운데 '스테이지 파이터' 무용단이 첫째 날 게스트로 무대를 빛낸다.'스테이지 파이터'는 지난해 9월부터 11월까지 Mnet에서 방송된 남자 무용수 서바이벌 프로그램으로, 방송 이후 주역 12인으로 구성된 STF무용단을 결성해 오는 11월 전국투어 준비에 박차를 가하고 있다.'월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 전국투어는 '스테이지 파이터' 무용단의 방송 이후 첫 공식 무대로, Mnet 댄스 시리즈이자 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 한국 대표 범접 멤버들과의 인연으로 성사됐다. 앞서 '스테이지 파이터' 무용단은 무용단 창단식을 함께 진행한 것은 물론, '스우파' 녹화장에 초대받아 대기실에 응원을 하는 등 범접과 돈독한 관계를 이어왔다.이날 무대에서 '스테이지 파이터' 무용단은 오는 11월 본격적으로 포문을 여는 첫 전국투어 공연에 올릴 새로운 작품 중 하나를 선보인다. 그뿐만 아니라 무용단 스페셜 멤버인 기무간도 '스테이지 파이터'에서 본인의 실력을 알린 무대를 예고, 고퀄리티 공연을 완성할 계획이다.'스테이지 파이터' 무용단은 스트릿 장르의 공연에서 순수무용으로 색다른 재미를 주고 공연의 다채로움을 배가할 것으로 기대된다. '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 전국투어 'THE REAL STAGE' 서울 공연은 전 세계에 댄스 흥행 돌풍을 일으킨 모티브, 범접, 알에이치도쿄, 에이지 스쿼드, 오사카 오죠 갱까지 5크루가 참석해 화려한 퍼포먼스를 선사한다.한편 주최사 측은 9월 6일(토) 공연에 출연 예정이었던 오사카 오죠갱 소속 댄서 쿄카가 일정 조율 과정에서 부득이한 사정으로 해당 날짜 공연에 참여하지 못하게 됐음을 공지했다.'월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 전국투어 'THE REAL STAGE' 서울 공연은 9월 6일과 7일 양일간 오후 2시, 오후 7시 잠실실내체육관에서 개최될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr