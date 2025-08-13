[사진 제공 : 제이지스타]

트로트 가수 송가인이 다시 한번 레전드 선배 가수와 협업한 신곡을 발매한다.13일 소속사 제이지스타에 따르면 송가인은 오는 27일 신곡 ‘사랑의 맘보’를 발매한다.‘사랑의 맘보’는 현역 트로트 가수이자 히트 작곡가인 설운도가 직접 작사 작곡해 송가인에게 선물한 곡이다. 맘보 리듬의 특징을 살린 드럼이 한층 더 신나는 분위기를 자아낸다. 더불어 시원한 브라스 라인과 재미있는 신시사이저 사운드가 재미를 더하는 곡이다.특히 이번 신곡은 심수봉이 프로듀싱했던 지난 1월 발매한 정규 4집 선공개곡 ‘눈물이 난다’ 이후 송가인이 다시 한번 레전드 선배 가수와 협업했다는 점에서 의미가 남다르다. ‘사랑의 맘보’가 신나는 분위기가 돋보이는 곡인 만큼, 송가인은 이번 신곡을 통해 안무에 도전하는 등 새로운 모습을 보여줄 예정이다.이와 함께 송가인은 13일 오전, 공식 SNS 등을 통해 신곡 ‘사랑의 맘보’ 콘셉트 포토를 공개했다. 사진 속 송가인은 흰색 와이셔츠에 중절모를 매치, 발랄하면서도 귀여운 이미지를 드러냈다.송가인은 지난 2월 정규 4집 ‘가인;달’을 발매, 여자 트로트 가수 최초로 초동 2만 장을 돌파하는 등 신기록을 세운 바 있다. 최근에는 SBS ‘트롯뮤직어워즈 2025’(TROT MUSIC AWARDS 2025)에서 여자 인기상과 10대 가수상을 수상했다.송가인의 신곡 ‘사랑의 맘보’는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr