개그우먼 이수지가 '케이팝 데몬 헌터스' OST 'Golden'('골든') 커버에 나섰다.지난 12일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 'GOLDEN 커버. 나 햄부기가 종결시킨다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이수지는 최근 인기를 얻고 있는 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'을 열창했다.이수지는 헌트릭스 멤버 루미의 의상과 가발을 쓴 채 등장했다. 그는 "케데헌에서 섹시 푸드를 맛있게 먹어줬기에 우리 햄부기를 샤라웃해 줘서 내가 골든을 커버해 주도록 하겠다"고 말했다.네티즌들은 "혼문 지키랬더니 혼밥 때렸네", "햄문이 완성됐다", "혼문 닫으랬더니 험한 것이 또 나와 버렸다", "외국인이 이걸 보면 뭐라 생각할까? 싸이가 이런 것도 하는구나 하겠지" 등의 반응을 보였다. 앞서 이수지는 가수 싸이의 닮은꼴로 화제를 모은 바 있다.이수지는 공구 인플루언서, 대치동 학부모, 성형외과 실장 등 다양한 부캐를 탄생시켰다. 최근에는 래퍼 햄부기로 변신해 싱글 '섹시 푸드(SEXY FOOD)'를 발매했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr