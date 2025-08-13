사진=텐아시아DB

'서초동'에서 배우 이종석과 호흡을 맞췄던 배우 문가영이 '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)'의 단독 MC로 발탁됐다.Mnet '스틸하트클럽'은 청춘의 낭만과 날 것의 감성, 무대 위 본능까지 모두 담은 글로벌 아이코닉 밴드 결성기를 담은 프로그램이다. 드럼, 베이스, 기타, 키보드, 보컬 등의 밴드 포지션에서 모인 참가자들이 각자의 음악을 무기로 최후의 헤드라이너 밴드가 되기 위한 서바이벌을 펼친다.문가영은 이들의 뜨거운 여정을 가장 가까이에서 지켜보는 첫 번째 관객이자, 감정선을 이끄는 내레이터로 활약할 예정이다. 제작진은 "문가영은 따뜻한 공감력과 섬세한 감성으로 참가자들의 서사를 진심 있게 전달할 최적의 인물"이라며 "이번 프로젝트의 세계관과 청춘 서사를 보여주고 참가자들의 좋은 음악을 소개하는 밴드 큐레이터가 되어줄 것"이라고 전했다.올해 문가영은 tvN 드라마 '그놈은 흑염룡'과 최근 종영한 '서초동'을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 그는 하반기에도 '스틸하트클럽' 단독 MC 활동과 함께, 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어를 통해 해외 팬들과 만나며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.'스틸하트클럽'은 오는 10월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr