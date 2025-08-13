사진제공=TV CHOSUN '트롯 올스타전: 수요일 밤에'

'트롯 올스타전: 수요일 밤에' 장인 이용식과 사위 원혁이 댄스 그룹을 결성해 유쾌한 합동 무대를 선보인다.13일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '트롯 올스타전: 수요일 밤에' 17회는 '슈퍼맨' 특집으로 펼쳐진다. 이용식-원혁부터 김승현, 김용필, 이생노-박경덕이 'TV CHOSUN의 슈퍼맨즈'로 등장하고, 이에 맞서 '미스트롯3' 8공주가 '조선의 딸들'로 뭉쳐 쟁쟁한 대결을 예고한다.73세 장인 이용식과 37세 사위 원혁은 윤수일의 '황홀한 고백'으로 무대에 올라, 장인과 사위의 저력을 보여준다. 원혁은 "가요계엔 지드래곤이 있다면, 트롯계엔 뽀드래곤(?)이 있다"며 이용식의 퍼포먼스에 기대감을 더한다. 실제 이용식은 의상부터 안무까지 지드래곤을 연상케 해 깊은 인상을 남긴다.이에 맞서 '국보급 음색' 정서주가 김혜연의 '최고다 당신'을 불러 현장 분위기가 더욱 달아오른다. 특히 그녀가 평소와 달리 비교적 빠른 템포의 곡을 선곡해 시선을 사로잡는다. 그녀는 사랑스러운 미소를 띠며 고유의 맑은 음색으로 신나는 리듬을 완벽히 소화해 내 모두의 마음에 활력을 불어넣는다.안성훈은 김혜연의 '토요일 밤에'를 통해 '춤추면 이긴다'는 불패 신화를 이어갈 수 있을지 궁금증을 모은다. 분위기 있는 조명으로 무대가 시작되며, 파격적인 겨드랑이(?) 퍼포먼스까지 선보여 이목을 끈다. 전원이 기립해 함께 즐긴 그의 무대를 본 이용식은 "(성훈 씨가) 오디션 보기도 전, 무명 시절에 만났을 당시 최고의 가수가 될 거라고 예견했다"며 안성훈과의 뜻밖의 일화를 꺼낸다.배아현은 세상의 모든 부모님을 응원하고자 금잔디의 '당신은 명작'을 선보인다. 그녀의 아름다운 음색은 감미로운 멜로디와 서정적인 가사를 한층 더 돋보이게 해 흐뭇함을 자아낸다. 그런 가운데, 그녀의 선곡 제목에 맞춰 MC 붐이 이용식을 향해 "제가 선배님을 너무 존경하는 나머지 초상화를 그렸다"며 그림을 선물한다. 원혁이 "사위로서 인정하고 싶지 않지만 비슷하다"고 인정한다. MC 붐이 그린 이용식 초상화가 어떠할지 공개된다.'조선의 사랑꾼' 이용식-원혁, 김승현, '미스터트롯2' 김용필, '미스터트롯3' 이생노-박경덕에게 힐링을 선사한 고품격 음악 쇼가 담긴 TV CHOSUN '트롯 올스타전: 수요일 밤에' 17회는 13일 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr