사진=큐브 엔터테인먼트
1987년생 김새롬이 큐브엔터테인먼트에서 새로운 도약에 나선다. 앞서 그는 이찬오와 2017년 1월 이혼 절차를 마쳤다.

큐브엔터테인먼트는 13일 김새롬과의 전속계약 체결 소식을 전하며 "긍정적인 에너지와 유쾌한 입담으로 여러 방면에서 활약 중인 김새롬과 한 가족이 되어 기쁘다. 앞으로 김새롬이 더욱 폭넓은 분야에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
김새롬은 2004년 슈퍼모델로 데뷔한 후 MC, 리포터, 쇼호스트 등 다양한 영역에서 활동하면서 예능 프로그램의 고정 패널로도 남다른 존재감을 드러냈다. 특히 슈퍼모델 출신다운 훤칠한 키와 탁월한 뷰티센스로 다수의 패션·뷰티 방송에서도 두각을 나타냈다. 김새롬은 "큐브엔터테인먼트에 새로운 둥지를 틀게 됐다. 새 소속사에서 황금빛 미래를 만들어갈 수 있도록 열심히 활동하겠다. 앞으로도 많은 응원을 부탁드린다"고 소감을 전했다.

큐브엔터테인먼트에는 펜타곤 신원, i-dle (아이들), 라잇썸, NOWZ (나우즈)를 비롯해 배우 권은빈, 문수영, 문승유, 박도하와 방송인 박미선, 이상준, 이은지, 김민정 등이 소속돼 있다. 김새롬의 합류로 예능 및 방송인 라인업이 한층 강화될 것으로 기대된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

