‘문원♥’ 신지, 주체할 수 없네…넘쳐나는 인생샷에 기쁨 2배

코요태 신지가 근황 사진을 공개했다.최근 신지는 자신의 계정을 통해 “사진첩이 넘쳐남”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신지는 지역 행사에 방문한 모습. 가느다란 각선미와 인형같은 비주얼을 뽐낸다.한편 신지는 결혼 준비에 한창이다. 지난 6월 7살 연하의 가수 문원과 결혼을 발표하며 코요태 멤버들과의 상견례 영상도 공개한 바 있다. 그러나 문원의 이혼 경력, 자녀 존재, 양다리 의혹, 무자격 부동산 영업 논란 등 여러 논쟁이 일었고 신지 소속사 측은 해당 의혹에 대해 대부분 사실이 아니라고 밝혔다.소속사는 부동산 관련 의혹은 문원이 정식 등록된 중개보조원 자격으로 일한 것이며, 위법은 없었다고 해명했다. 더불어 문원은 협의 이혼했으며 전 부인 역시 두 사람의 결혼을 응원하고 있다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr