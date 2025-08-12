'살롱드립2' 송승헌이 맥락 없는 상의 탈의에 불만을 토로했다.
12일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립2'에는 ENA 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 배우 엄정화, 송승헌이 출연했다.
이날 송승헌와 엄정화는 친분을 드러냈다. 10년 전 '미스 와이프'에서 함께한 두 사람은 두 번째 만남으로 한층 더 편해졌다고.
엄정화는 "10년 전에 만났는데, 매년 안부 문자를 보내줬다. 감동이다"라고 미담을 전했다. 이에 송승헌은 "그럴 때라도 연락드리는 거다. 평소에 연락 안 했다는 거"라며 쑥스러워했다. 송승헌은 엄정화에 대해 "이 정도 되면 현장 돌발상황에 투정을 부릴만도 한데, 촬영 엎어진 날 전혀 내색도 안 하더라. 대단하다"며 태도를 칭찬했다.
현장에서 조용히 집중하는 스타일이라는 송승헌에 대해 엄정화는 "구석에서 스쿼트 한다"고 폭로해 웃음을 안겼다.
송승헌은 "작가님이 뭐만 하면 내용과 상관없이 상의 탈의를 시킨다. 칼 맞아서 아픈데 옷 벗고 샤워한다. 몸살 나도 옷 벗고 샤워한다"고 토로했다. 이때 엄정화는 '몸살 샤워신'을 "진짜 올누드로 찍었다"고 밝혀 놀라게 했다. 송승헌은 "설정이 올누드라는 거"라고 해명했다.
한편, 송승헌은 "꿈에 그리던 이상형이랑 첫사랑이었다"고 밝혔다. 그는 "만화영화에서 이상형을 보면 폭죽이 펑펑 터지고 전기 위잉 오잖냐. 그 기분을 안다"고 말했다. 교제 여부를 묻자 송승헌은 "그렇다. 사귀었다"면서 "평생 못 잊을 것"이라고 첫사랑을 추억했다.
