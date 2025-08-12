사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

사진=유튜브 '살롱드립2'

'살롱드립2' 송승헌이 맥락 없는 상의 탈의에 불만을 토로했다.12일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립2'에는 ENA 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 배우 엄정화, 송승헌이 출연했다.이날 송승헌와 엄정화는 친분을 드러냈다. 10년 전 '미스 와이프'에서 함께한 두 사람은 두 번째 만남으로 한층 더 편해졌다고.엄정화는 "10년 전에 만났는데, 매년 안부 문자를 보내줬다. 감동이다"라고 미담을 전했다. 이에 송승헌은 "그럴 때라도 연락드리는 거다. 평소에 연락 안 했다는 거"라며 쑥스러워했다.송승헌은 엄정화에 대해 "이 정도 되면 현장 돌발상황에 투정을 부릴만도 한데, 촬영 엎어진 날 전혀 내색도 안 하더라. 대단하다"며 태도를 칭찬했다.현장에서 조용히 집중하는 스타일이라는 송승헌에 대해 엄정화는 "구석에서 스쿼트 한다"고 폭로해 웃음을 안겼다.송승헌은 "작가님이 뭐만 하면 내용과 상관없이 상의 탈의를 시킨다. 칼 맞아서 아픈데 옷 벗고 샤워한다. 몸살 나도 옷 벗고 샤워한다"고 토로했다.이때 엄정화는 '몸살 샤워신'을 "진짜 올누드로 찍었다"고 밝혀 놀라게 했다. 송승헌은 "설정이 올누드라는 거"라고 해명했다.한편, 송승헌은 "꿈에 그리던 이상형이랑 첫사랑이었다"고 밝혔다. 그는 "만화영화에서 이상형을 보면 폭죽이 펑펑 터지고 전기 위잉 오잖냐. 그 기분을 안다"고 말했다. 교제 여부를 묻자 송승헌은 "그렇다. 사귀었다"면서 "평생 못 잊을 것"이라고 첫사랑을 추억했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr