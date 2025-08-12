탁재훈 성희롱 논란으로 하차 당했는데…시그니처 지원, 마침내 기쁜 소식 전했다 '진생인수' 모델 발탁 [공식]

/ 사진=텐아시아DB

걸그룹 시그니처의 멤버 지원이 '진생인수'의 홍보모델로 발탁됐다.지원은 최근 186만 구독자를 보유한 인기 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 진생인수의 특징과 조윈의 혁신적인 '헬스인슈' 모델을 소개했다.이번 홍보 영상에서 지원은 단순한 제품 소개를 넘어 헬스장에서 직접 운동을 체험하고, 조윈의 GA 파트너사인 글로벌예방금융 대표와 만나 제품에 대해 상세히 알아보는 과정을 자연스럽게 보여줬다. 특히 25만원이라는 제품 가격에 대해 "너무 비싸다"라며 할인을 요청하는 모습은 일반 소비자들의 반응을 그대로 대변해 진정성 있는 홍보 효과를 거뒀다는 평가다.영상에서 지원은 조윈 대표와 함께 '홍삼 게임'을 통해 40% 할인을 받아내는 재미있는 코너를 선보이며 시청자들의 큰 호응을 얻었다. 이는 기존의 딱딱한 제품 홍보 방식에서 벗어나 엔터테인먼트 요소를 가미한 새로운 마케팅 접근법으로 평가받고 있다.헬스인슈 모델은 이미 암 예방 영양제 시장 테스트에서 긍정적인 성과를 거두고 있으며, 다수의 국내외 건기식 제조사에서 협력 제안이 이어지고 있는 상황이다. 조윈은 진생인수를 시작으로 치매, 당뇨, 관절, 간질환 등 다양한 예방 제품으로 헬스인슈 모델을 확장할 계획이다.앞서 지난해 지원은 웹예능 '노빠꾸탁재훈'에 출연했다. 당시 함께 출연한 AV 배우 오구라 유나는 지원에게 "몸매가 좋아 인기 많을 것 같다. 꼭 데뷔해달라"며 "톱배우가 될 수 있다. 내가 도와주겠다"고 말해 성희롱 논란을 일으켰다.이와 관련해 "지원과 장시간에 걸쳐 해당 내용에 대해 진지한 대화를 나눴다. 촬영에 최선을 다해 임했고 어떠한 감정적인 문제도 없다"며 "제작진으로부터 편집본을 사전에 공유받았으나, 본인의 역할에 충실하기 위해 방송 송출분에 대한 이견이 없음을 전달했다"는 입장을 전했다. 이후 지원은 '노빠꾸탁재훈'에서 하차했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr