/ 사진 제공: tvN 새 토일드라마 메인 예고 영상 캡처

미래에서 온 셰프 임윤아의 달콤살벌한 궁중 생존기가 기대를 모은다.tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)에서 메인 예고 영상을 공개, 폭군 이헌(이채민 분)의 수라간에 떨어진 셰프 연지영(임윤아 분)의 좌충우돌 궁중 라이프를 예고하고 있다.공개된 영상은 프랑스 요리대회에서 당당히 우승을 거머쥔 셰프 연지영에게 일어난 예측불허의 사고로 포문을 연다. 낯선 공간에 떨어진 것도 모자라 활시위를 겨눈 왕에게 쫓겨 다니던 연지영은 급기야 죄인마냥 오랏줄을 차기까지 해 심상치 않은 일이 일어나고 있음을 짐작하게 한다.이에 연지영은 자신을 귀신 취급하는 왕 이헌에게 요리사임을 밝히며 “어차피 돌아갈 방법도 모르니까 이판사판이다”라고 요리 실력을 마음껏 뽐낸다. 스테이크, 파스타 등 한 번도 보지 못한 연지영의 요리에 어리둥절한 눈빛을 하던 이헌은 신묘한 맛에 반해 왕의 체면도 내려놓고 음식을 흡입하고 있다.음식에 제대로 홀린 이헌의 열광적인 반응에 연지영의 어깨도 한껏 올라간 가운데 그런 연지영을 탐탁지 않게 여기는 세력도 등장해 눈길을 끈다. 이헌의 후궁인 강목주(강한나 분)가 왕의 흥미를 당긴 연지영을 향해 날카로운 눈초리를 보내는 것.그럼에도 연지영은 이헌에게 할 말을 다 하며 티격태격할 뿐만 아니라 “주상 전하랑 저랑 썸 타고 그런 사이 아니다”라며 대수롭지 않게 응수해 강목주의 질투심에 불을 붙이고 있다. “내 오늘은 그냥 넘어가지 않을 것”이라는 강목주의 의미심장한 표정과 형틀에 묶이는 연지영의 모습이 교차돼 대체 그녀에게 무슨 일이 일어난 것일지 이목이 쏠리고 있다.이렇게 살얼음판 같은 궁중 생활에 질린 연지영은 결국 “나 돌아갈래”라며 원래 살던 세계로의 귀환을 간절히 기원하기 시작한다. 과연 연지영이 폭군 이헌과 후궁 강목주의 등쌀에서 살아남아 자신의 시대로 돌아갈 수 있을지 관심이 집중된다.이처럼 ‘폭군의 셰프’는 메인 예고 영상을 통해 미래에서 온 셰프와 절대 미각을 가진 폭군의 달콤살벌한 생존기를 궁금케 하고 있다. 폭군 이헌의 입맛과 마음을 홀릴 귀녀(鬼女) 요리사 연지영 표 퓨전 요리의 향연과 함께 음식으로 맛과 정을 나눌 연지영과 이헌의 아찔한 로맨스가 펼쳐질 ‘폭군의 셰프’ 첫 방송이 기다려진다.tvN 새 토일드라마 ‘폭군의 셰프’는 오는 8월 23일(토) 밤 9시 10분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr