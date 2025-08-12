사진=텐아시아DB

2023년 데뷔한 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 정규 1집 트랙 리스트를 공개하며, 컴백 열기를 달궜다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(12일) 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 트랙 리스트를 게재했다.새 앨범에는 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'을 포함해 '슬램덩크(SLAM DUNK)', '러브식 게임(Lovesick Game)', '구스범스(Goosebumps)', '덤(Dumb)', '나우 오어 네버 (Korean ver.)(NOW OR NEVER (Korean ver.))', '엑스트라(EXTRA)', '롱 웨이 백(Long Way Back)', '스타 아이즈(Star Eyes)', '아이 노우 유 노우(I Know U Know)'까지 총 10곡이 수록된다.타이틀곡 '아이코닉'은 제로베이스원이 걸어온 그간의 빛나는 음악 여정을 대표하는 곡으로, 이들의 아티스트적 매력과 정체성이 명확히 드러난다. 단 한순간도 눈을 뗄 수 없는 제로베이스원의 강렬한 존재감이 담겼으며, '우리는 스스로 아이코닉한 존재가 되겠다'라는 메시지로 아직 더 높이 빛나고자 하는 아홉 멤버의 당찬 포부를 녹여냈다.'네버 세이 네버'에는 K팝 대표 아티스트들과 함께해 온 정상급 작곡가 켄지(KENZIE)를 비롯한 국내외 유수의 작가진이 총출동해 완성도를 더했다. 특히 켄지는 이번 앨범에서 총 3곡 작업에 참여하며 제로베이스원의 음악적 색채를 한층 공고히 했다. 또한 6번 트랙 '나우 오어 네버 (Korean ver.)'는 일본 첫 번째 EP '프레젠트(PREZENT)'의 타이틀곡을 한국어 버전으로 가창한 곡이다. 원곡이 지닌 메시지를 확장해 '파트 2'의 성격을 갖는다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이자, 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 걸어온 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담아낸 앨범이다. 제로베이스원은 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 응원을 전할 예정이다.제로베이스원은 데뷔부터 5개 앨범을 연속해 밀리언셀러 반열에 올린 데 이어 컴백마다 미국 빌보드, 일본 오리콘 등 세계 주요 음악 시장의 주요 차트를 석권하며 '글로벌 톱티어'로서 전 세계적으로 영향력을 떨쳐가고 있다. 깊어진 스펙트럼 속에 제로베이스원이 다채로운 장르의 10개 트랙으로 보여줄 음악적 성장에 기대가 커진다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr