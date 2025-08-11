사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

사진=권유리 유튜브

소녀시대 유리가 낙마 사고에도 미소를 보였다.11일 권유리 유튜브 채널에는 '괜찮아요? 말이 놀랐죠?! 제주 승마'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 권유리는 승마하며 제주의 풍경과 날씨를 즐겼다. 하지만, 첫 낙마로 아찔한 순간이 포착돼 걱정을 자아냈다.권유리는 승마를 시작한 계기로 "애프터스쿨 가희, 전혜빈, 황신혜 등 언니들이 승마를 하길래 따라가 봤더니, 너무 재미있어서 10년째 하고 있다"고 밝혔다.승마의 장점으로 "운동하기 싫은 분들, 장애가 있는 분들도 할 수 있다. 정신 건강에 좋고 힐링 된다"고 전한 권유리는 몸체가 작은 한라마를 타고 승마를 시작했다.연습 중 말과 호흡이 안 맞아 낙마할 뻔한 권유리는 말을 바꾸고 안정된 모습을 보였다. 자연 속을 달리던 권유리는 "오름에서 달리는 걸 좋아한다"며 속도를 내 코치를 앞지르기 시작하다가 기우뚱하더니 낙마해 주변을 놀라게 했다.낙마 후 벌떡 일어난 권유리는 "괜찮다"는 말을 반복하며 "첫 낙마다. 말이 발을 잘못 디뎠는데 내가 무서워서 고삐를 놨다"고 설명했다. 그러면서 "등으로 떨어졌고, 머리로 빵 박았는데 괜찮다. 푹신하게 넘어졌다. 그 순간 겁이 났다"고 털어놨다.주변의 걱정에 권유리는 "낙마 떡 사야 하는 거 아니냐"고 물었고, 코치는 "말 타는 사람들 사이에 '낙마주'라고 낙마하면 술을 사는 문화가 있다"고 이야기했다.말없이 걸어서 복귀하던 권유리는 "트라우마 이겨내야 한다"면서 코치의 말을 빌려 탔다. 곧 드론 감독이 낙마 장면을 포착했다는 말에 그는 기뻐했고, 제작진은 "방송쟁이"라고 표현했다.권유리는 아찔했던 첫 낙마에도 "좋은 일 있으려나 보다"라며 긍정적인 모습을 보였다. 승마를 미차며 그는 "말과 더 친숙해져서 기분 좋았다. 내평개쳐졌지만, 말에 대해 더 잘 알게 된 것 같다. 제주 풍경과 자연을 느껴서 스트레스 해소됐다"고 소감을 전했다.한편, 권유리는 지난 2020년 7월 서울 강남 논현동의 한 건물을 128억원에 매입, 4년 만에 약 100억원이 올라 230억원대 건물주가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr