사진=채널A '4인용식탁'

'4인용식탁' 김민경과 유민상이 모텔 목격설에 직접 입을 열었다.11일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 – 4인용식탁'(이하 '4인용식탁')은 개그우먼 김민경 편으로 절친 유민상, 신기루 그리고 MC 박경림이 함께했다.이날 박경림은 김민경과 유민상에게 "이게 언론사로 가야 하는 소문인데 가로채서 가져왔다. 두 분을 모텔에서 목격했다는 소리가 있더라"고 충격 제보했다.김민경은 "제가 낯가림이 심하다. 화장실 낯가림도 있다. '맛있는 녀석들' 촬영 하나가 끝나면 화장실을 무조건 가야 해서 근처 모델 대실해서 해결했다. 그때 '너 비싼 똥 싼다'고 놀리더니, 세 명도 나중에 대실을 하더라"며 '모텔에서 같이 나온다'는 소문의 진상을 밝혔다.김민경은 KBS 공채 개그맨 3년 선배인 유민상과의 인연도 전했다. 첫 만남을 떠올린 그는 "너무 무서웠다. 처음 입사했을 때 28세였다. 나이가 많은 편이라 너무 힘들었다"고 털어놨다.선배들이 편한 어린 후배들과 코너 짜는 걸 선호했기에, 할 수 있는 일이 별로 없었다는 김민경은 "첫 코너 파트너가 유민상이었다"며 고마움을 전했다.유민상은 김민경의 첫인상에 대해 "처음 들어왔을 때 그냥 뚱뚱한 후배였다"면서 "남자라면 경계를 했을 거다. 김준현 오랑캐 들어왔을 때는 '나 하나로 뚱보가 부족한가' 싶어서 기싸움도 했다. 민경이는 결이 다른 뚱보라인이었다"고 말했다.이에 김민경은 "유민상이 후배들한테 정말 관심 없는데, 하루는 집합을 시키더라. 화가 난 모습을 처음 봤는데, 피자 박스를 바닥에 던지더니 '이거 누가 시켜 먹었어?'라고 소리를 지르더라"고 폭로했다. 유민상은 "나만 안 주고 피자 5판이 빈 박스로 발견됐다. 열이 안 받냐"고 분노해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr