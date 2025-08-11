사진 제공=모드하우스

24인 보이그룹 아이덴티티(idntt)의 첫 유닛 유네버멧(unevermet)이 데뷔 앨범을 발매한다.모드하우스에 따르면 아이덴티티(idntt)의 첫 유닛 유네버멧이 11일 오후 6시 첫 앨범 'unevermet'을 발매하고 신고식을 치른다.'unevermet'은 기존 보이밴드의 형식에 갇혀있지 않은 소년들의 진짜를 담은 음악은 무엇일까에 대한 고민과 함께 시작됐다. 그리고 아직 완성되지 않은 소년의 정체성을 찾아가는 과정을 소년들의 '날 것의 정체성'으로 표현한다.내일 무슨 일이 일어날지도 모르는 채 살고 있는 '우연'에 대한 설렘. 정답이 없는 세상에 나를 던지겠다는 소년의 '도전'에 대한 이야기. 매번 넘어지고 쓰러질 때마다 훈장처럼 늘어가는 '상처'. 이 세 가지 키워드로 'unevermet'의 트리플 타이틀곡이 탄생했다.각자의 노래들은 소년들이 겪고 있고, 겪어야 할 삶 속의 진짜 이야기를 입체적으로 전달한다. 아이돌이라는 규격이 만들어 내는 멋있고, 멋있는 척하는 음악이 아닌 '진짜 소년들의 이야기'가 'unevermet'을 장식한다.'unevermet'에는 트리플 타이틀곡 'You Never Met', '던져(Storm)', 'BOYtude' 트리플 타이틀곡을 비롯해 'New', 'Instant Chemistry', 'EGO : Limitless', 'Adolescence'까지 총 7개의 매력적인 트랙들이 담긴다.앨범 발매와 함께 unevermet의 슈퍼 타이틀 트랙을 결정하는 그래비티(Gravity)가 시작된다. 팬들의 선택을 통해 아이덴티티(idntt)의 첫 정체성이 결정되며, 이 정체성을 바탕으로 unevermet이 성장하게 되는 구조다.아이덴티티(idntt) unevermet은 첫 앨범 'unevermet'의 발매를 기념해 11일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 쇼케이스를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr