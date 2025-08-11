/사진 = 플레디스 제공

그룹 TWS(투어스)가 일본 데뷔와 동시에 진행한 첫 투어에서 약 5만 명의 관객을 동원하며 ‘가장 뜨거운 K-팝 기대주’로서 입지를 굳혔다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 9~10일 양일간 일본 가나가와현 K-아레나 요코하마에서 ‘2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN JAPAN(이하 24/7:WITH:US)’의 마지막 공연을 열고 한 달간 이어진 투어의 대미를 장식했다.이날 공연에서 TWS는 “이렇게 큰 공연장에서 단독 콘서트를 열게 되어 정말 기쁘다. 저희를 있는 그대로 사랑해주는 42(팬덤명) 분들이 있었기 때문에 불가능하다고 생각한 일들도 가능해졌다”라며 “우리 모두가 함께하는 시간들을 마음 속에 간직했다가 인생에서 힘들거나 지치는 순간에 떠올렸을 때 눈부시게 찬란했던 청춘으로 남아있으면 좋겠다”라고 말했다. 차례로 소감을 말하던 중 리더 신유는 “TWS가 10월에 컴백한다”라고 깜짝 발표해 현장을 뜨겁게 달궜다.TWS는 지난달 11일 히로시마를 시작으로 아이치, 후쿠오카, 미야기, 오사카, 가나가와 등 총 6개 도시에서 13회 공연을 펼쳤다. 이번 투어는 대부분의 도시에서 매진 행렬이 이어져 시야가 일부 제한되는 추가 좌석까지 오픈하는 등 이들의 매서운 인기 상승세를 입증했다.무대 위 TWS는 한층 자유롭고 여유로운 에너지를 폭발시켰다. 이들은 ‘Nice to see you again(원제 はじめまして/하지메마시테)’을 포함한 ‘BLOOM (feat. Ayumu Imazu)’, ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’의 일본어 버전인 ‘plot twist - Japanese ver.-’ 등 데뷔 싱글 전곡과 ‘내가 S면 넌 나의 N이 되어줘’, ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’, ‘Double Take’, ‘점 대신 쉼표를 그려 (Comma,)' 등 주요 발표곡까지 총 20곡의 무대로 약 세 시간의 러닝 타임을 가득 채웠다.특히 ‘Freestyle’의 댄스 브레이크에서는 멤버 지훈이 매 무대 새로운 프리스타일 동작을 선보여 특별함을 더했다. 또 멤버들은 ‘GO BACK’을 부를 때마다 관객들을 향해 다양한 애드리브를 펼치며 끼를 분출했다. 귀여운 애교부터 박력 넘치는 멘트까지, 예기치 못한 ‘고백’에 팬들은 환호성을 터뜨리며 화답했다.투어 기간 내내 TWS의 열정은 무대 안팎에서 빛났다. 이들은 지상파 인기 프로그램은 물론 각 지역 방송에도 출연해 인터뷰를 진행했고, 공연 때마다 현지 사투리를 배우고 특산물 이야기를 나누며 팬들과 교감했다. 가나가와 공연에서는 앙코르 무대를 끝마친 뒤 다시 올라와 ‘hey! hey!’와 ‘plot twist - Japanese ver.-’를 열창하는 깜짝 더블 앙코르 시간을 가져 팬들을 열광시켰다.한편 TWS는 지난달 2일 일본 데뷔와 함께 괄목할 만한 성과를 내고 있다. 이들의 첫 번째 싱글 ‘Nice to see you again’은 발매 첫 주 오리콘과 빌보드 재팬 주요 차트 1위를 석권하며 도합 4관왕을 달성했고, 누적 판매량 10만 장을 넘겨 일본레코드협회의 골드 디스크 ‘골드’ 인증을 받았다.일본 투어를 성황리에 마친 TWS는 오는 9월 15일 일본 지바시 소가 스포츠공원에서 열리는 현지 최대 규모 음악 축제 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)’ 무대에 오른다. 이후 오는 9월 28일 서울 한강난지공원에서 진행되는 ATA페스티벌(Asia Top Artist Festival)에 출연한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr