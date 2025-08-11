/사진 = 디올

그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 프랑스 파리에서 개최된 월드투어 '데드라인'(DEADLINE)에서 입은 의상에 대한 비하인드가 전해졌다. 월드투어를 개최하며, 유럽 투어의 화려한 시작을 알렸다.11일 프랑스 럭셔리 패션 하우스 디올(Dior)에 따르면 지난 2~3일(현지시간)에 개최된 '데드라인'에서 지수는 자신이 글로벌 앰버서더로 활동 중인 디올의 의상을 착용했다.이 드레스는 디올 크리에이티브 디렉터 조나단 앤더슨(Jonathan Anderson)의 작품으로, 지수의 무대 콘셉트와 조화를 이뤘다는 평가를 받는다.지수는 월드투어 현장에서 블랙 드레스를 착용하고 무대를 압도했다. 드레스는 블랙컬러의 리본이 섬세하게 스커트를 장식하며 완성도를 높인 스타일로 지수의 아름다운 퍼포먼스에 우아함을 더했다고 디올은 자평했다.이외에도, 지수는 핑크 컬러의 튤 드레스를 착용하여 화려한 매력을 발산했다. 스커트의 풍성하게 퍼지는 프릴 디자인이 특징인 이번 룩은 지수의 세련되면서 고급스러운 비주얼을 한층 돋보이게 했다고 덧붙였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr