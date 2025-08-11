팀 버튼X제나 오르테가X에마 마이어스, 서울에서 만난 ‘웬즈데이’ S2

팀버튼 감독, 제나 오르테가, 에마 마이어스가 11일 오전 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 진행된 넷플릭스 시리즈 ‘웬즈데이 시즌2’ 기자간담회에 참석했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr