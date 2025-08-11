염정아, '효리네 집' 건축 의뢰했는데…♥건축가와 스캔들 일파만파('첫 사랑')

사진제공= tvN

'첫, 사랑을 위하여' 염정아가 박해준을 향해 끈질긴 구애(?)를 펼친다.tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여' 측은 3회 방송을 앞둔 11일 이지안(염정아 분), 류정석(박해준 분)의 '밀당'을 예고하는 스틸컷을 공개했다. 딸 이효리(최윤지 분)의 드림 하우스를 짓기로 결심한 이지안이 류정석의 마음을 돌릴 수 있을지 이목이 집중된다.지난 방송에서 이지안은 회사에서 잘린 후, 이효리가 있는 '청해'로 곧장 향했다. 비록 딸의 반응은 달갑지 않았지만 그곳에서 '첫사랑' 류정석과 재회했다. 돈을 빌리고 잠적한 황 반장(정만식 분)도 조우했다. 하지만 황 반장에게는 피치 못할 사정이 있었고, 그는 당장 갚지 못할 돈 대신 부동산 등기 한 통을 건넸다. 마을에서 떨어진 산 아래에 오랫동안 방치된 폐가 직전의 농가였다. 이지안은 '효리네 집'을 눈앞에 떠올리며, 딸과의 끝이 아닌 시작을 다짐했다.그런 가운데 공개된 사진 속, 이지안이 류정석의 의뢰인으로 변신해 눈길을 끈다. 그가 함께 집을 지을 건축사로 류정석을 선택한 것. 애교도 부리고 떼도 써가며 처절한 구애에 나선 이지안과 고민하는 시늉조차 없이 단번에 부탁을 거절하는 류정석의 치열한 공방전이 이어진다. 경운기 1열에서 두 사람의 모습을 직관하는 마을 주민들의 표정은 흥미진진하다. 이들의 미묘한 대화는 오해와 상상이 더해져 청해 마을의 전무후무한 스캔들로 번진다고.다시 한번 '효리네 집' 터를 찾아와 살피는 이지안, 류정석의 반응은 극명하게 대비된다. 무엇보다 이미 완성된 집을 보듯 이지안의 반짝이는 눈빛에는 기대와 설렘이 담겨있다. 과연 이지안은 청해에 새로운 보금자리를 얻고 딸 이효리와 다시 행복해질 수 있을지, 또 류정석은 이들 모녀의 인생 2막 출발을 함께 해줄 것인지 주목된다.'첫, 사랑을 위하여' 제작진은 "3회에서 이지안은 다시 청해에 온 김선영(김선영 분) 앞에서 더는 울지 않겠다고 다짐하며 '효리네 집'을 짓기 위한 계획을 세운다. 이지안이 집을 짓기로 결심한 이유는 무엇인지, 황 반장의 선물은 '기적'이 될 수 있을지 지켜봐 달라"고 전했다.'첫, 사랑을 위하여' 3회는 11일 저녁 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr