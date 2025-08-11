이상엽 아내, 이진욱 전처였다…전남편 동창과 재혼해 임신, "호시탐탐 노려" ('에스콰이어')

사진제공=JTBC

이진욱이 아동학대 정황 앞에서 ‘눈에는 눈, 이에는 이’ 방식으로 통쾌한 한 방을 날린 가운데, 이혼한 아내가 자신의 고교 동창과 재혼 후 임신한 사실을 알게 됐다.지난 10일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’(이하 ‘에스콰이어’) 4회에서는 윤석훈(이진욱 분)이 한 수 앞을 내다보는 확실한 전략으로 아동학대범을 무너뜨렸다.4회 시청률은 수도권 9%, 전국 8.3%로 연일 자체 최고 시청률을 경신, 주말 미니시리즈 시청률 1위에 등극하며 가파른 상승 곡선을 그렸다. 분당 최고 시청률을 수도권 기준 10.2%까지 치솟았다.이날 윤석훈은 한 펀드 회사 대표 최철민(도상우 분)의 개인 송무를 맡게 됐다. 아동학대 의혹이 불거져 기업 이미지까지 흔들릴 수 있는 상황에 놓였다고 말한 최철민은 해당 문제를 제기한 가정부와의 분쟁을 조용히 수습해달라고 요청했다.이에 강효민(정채연 분)은 직접 가정부를 찾아 사실관계부터 파악했다. 가정부는 아이의 몸에서 학대의 흔적을 반복적으로 발견해왔으며 최철민이 흔적을 남기지 않고자 의사를 집으로 불러 아이를 치료하게 했다는 경악스러운 이야기를 털어놓았다.가정부의 눈물 어린 호소에 분노한 강효민은 이 사실을 상사에게 보고했다. 그러나 가정부가 강효민을 만난 직후 최철민에게 금전을 요구하는 협박 문자를 보냈을 뿐만 아니라 사기, 절도 등 전과가 있는 상습범이었다는 사실이 드러나며 모두를 충격에 빠뜨렸다.이로써 최철민과 가정부, 어느 쪽의 편도 이야기도 쉬이 믿을 수 없는 가운데 마침내 삼자대면이 성사됐다. 윤석훈은 평소답지 않게 감정을 드러내며 가정부를 몰아붙였고 명예훼손, 무고, 모욕죄까지 조목조목 따져 압박한 끝에 가정부에게서 허위 신고를 하지 않겠다는 서약서를 받아냈다.시시비비가 명확하지 않은 상황에서 상대를 일방적으로 몰아붙이는 윤석훈에게 실망한 강효민은 급기야 자신이 직접 최철민을 신고하겠다고 말했다. 그러자 윤석훈은 최철민이 의뢰인이긴 하지만 아동학대 정황이 의심되는 데다 분노를 제어하지 못하는 성향까지 확인된 이상 자극하면 아이가 더 큰 위험에 처할 수 있었다며 왜 그렇게까지 할 수밖에 없었는지를 터뜨리듯 쏟아냈다.그렇게 사건이 마무리되는 듯했으나 윤석훈이 다시 최철민의 전화를 받으면서 사태는 급변했다. 딸이 잠깐 외출한 사이 누군가의 신고로 경찰이 출동했다는 말에 윤석훈은 폭력을 행사했는지에 대해 물었고 최철민은 이미 알지 않냐며 비열하게 답해 보는 이들의 분노를 자극했다. 이후 아이의 처참한 상태를 확인한 윤석훈은 주저 없이 최철민을 찾아가 “너 같은 놈도 부모가 되는데”라는 말과 함께 참아온 분노를 가득 실어 주먹을 날렸다.그리고 그 순간 최철민의 후견인이 등장하면서 위기가 발생한 듯 했으나 이내 이 모든 것이 윤석훈의 큰 그림이라는 반전이 드러났다. 후견인에게 최철민의 자금 횡령 정보를 제공함으로써 최철민을 응징하는 수단으로 미리 손을 써둔 것. 그 결과 최철민은 자신이 딸에게 했던 고통을 그대로 되돌려받으며 처절히 무너져 짜릿한 카타르시스를 선사했다.한편, 윤석훈이 전부인과 강아지를 공동 육아 하고 있음이 드러났다. 특히 전부인이 재혼한 상대는 윤석훈의 고등학교 동창(이상엽 분)이었다. 윤석훈은 "호시탐탐 노리지 않았냐"고 분노했다. 또 임신을 원치 않아 윤석훈에게 말도 없이 낙태를 했던 전부인은 현재 임신 중인 상태임이 밝혀져 충격을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr