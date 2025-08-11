사진 제공=MBN '오은영 스테이'

배우 강지섭이 사이비 종교 JMS 연루 사건을 처음으로 고백한다.11일 방송되는 '오은영 스테이' 최종회에서는 배우 강지섭이 그간 어디에서도 꺼내놓지 못한 과거와 상처를 솔직하게 털어놓는다.강지섭은 "처음이자 마지막으로 얘기한다. 더이상 언급은 안 할 것"이라고 운을 뗀 뒤, "마음의 안식처를 얻고 싶어서 간 곳이었다. 그런 곳인지 몰랐고, 배우 커리어가 여기서 끝날 수도 있다고 생각했다"라고 말한다. 강지섭은 "대학교 때 아르바이트 가는 길에 길거리에서 모델 제안을 받았다"라고 모 종교와의 맺게 된 첫 악연을 꺼낸 뒤, "처음부터 이상한 점이 있었다"라는 말로 종교의 내부 실체를 전해 모두를 깜짝 놀라게 한다.이어 강지섭은 "교주랑 내통했다, 여자를 갖다 바쳤다, 별의별 댓글이 다 달렸다"라며, 끝내 주변 지인들마저 등을 돌리자 "세상에 믿을 사람 하나 없구나"라는 절망을 느꼈다고 고백한다. 강지섭은 "내가 왜 이런 오해를 받아야 하지. 이 세상에 없어야 하나 생각까지 들었다"라고 당시의 막막했던 심정을 전해 모두를 먹먹하게 만든다. 강지섭의 솔직한 고백을 들은 오은영 박사는 어떤 말로 마음을 어루만졌을지 관심이 쏠린다.새아빠의 성적 학대 때문에 어머니와의 천륜을 끊게 된 참가자의 가슴 아픈 고백도 전해진다. 참가자는 "이렇게 공개적으로 이야기하는 게 처음이라 너무 떨린다"라고 극도의 긴장감을 드러낸 후 9살 때부터 자행된 새아빠의 성적 학대는 물론 사실을 알게 된 어머니가 내뱉은 충격적인 발언을 전해 모두를 분노와 슬픔에 빠트린다. 참가자가 용기를 내 전한 그날의 상처와 고백은 어떤 이야기일지, 참가자는 '오은영 스테이'를 통해 어떤 위로를 얻게 될지 기대를 품게 한다.그런가 하면 '오은영 스테이'는 8회를 끝으로 시즌1을 마무리하고 다음 시즌 준비에 돌입한다. 제작진은 "누구도 쉽게 꺼내지 못했던 마음속 이야기가 용기 있게 전해지고, 이를 진심으로 받아들이는 출연진의 공감이 더해지면서 시청자들에게도 진한 울림을 전할 수 있던 시간이었다"며 "'오은영 스테이'를 통해 말하고 들어주는 것만으로도 위로가 된다는 사실을 함께 확인한 만큼 다음 시즌을 통해 보다 확장된 시선과 깊어진 이야기로, 더 많은 사람들에게 진짜 위로가 닿을 수 있도록 준비하겠다"라고 전했다.MBN '오은영 스테이' 최종회는 이날 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr