'오래된 만남 추구'가 1대1 식사 데이트를 통해 3기 출연진들의 새로운 로맨스 라인을 형성한다.11일 방송하는 KBS Joy·KBS2·GTV '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')에서는 홍자와 박광재, 장소연과 송병철, 솔비와 이규한 커플의 달콤한 데이트가 차례로 공개된다. 또한 데이트 지원금이 걸린 파자마 파티가 시청자들의 흥미를 자극할 전망이다.홍자는 첫 만남 이후 박광재가 더 알고 싶어졌다면서 그를 데이트 상대로 선택한 이유를 밝힌다. 이어 홍자와 박광재는 '집돌이'와 '집순이'라는 의외의 공통점을 찾고, 급속도로 가까워진다.식당에서도 두 사람은 화기애애하게 대화를 나눈다. 그런 두 사람에게 '서로에게 음식 먹여주기'라는 지령이 도착한다. 자칫 민망한 상황이 연출될 수도 있는 상황에서도 홍자와 박광재는 의외의 매력을 발산하며 상대방에게 호감을 적립한다. 웃음이 끊이지 않았던 두 사람의 데이트는 본 방송을 통해 공개된다.장소연과 송병철의 데이트도 기대감을 높인다. 접점이 전혀 없었던 두 사람은 20대 시절 각자 대학로에서 꿈을 키우던 이야기를 공유하며 공감대를 형성한다. 특히 두 사람은 이번 데이트를 통해 특별한 약속까지 만들었다는 후문이다. 과연 두 사람 사이에 어떤 약속이 오갔을지 호기심을 자극한다.1984년생 솔비와 1980년생 이규한은 계곡에서 둘만의 시간을 보낸다. 두 사람은 여운이 길었던 지난 심야 드라이브의 추억을 이야기하고, 두 사람 사이의 분위기는 더욱 무르익는다.지난해 8월 11살 연하의 유정과 공개 연애 1년 만에 결별한 이규한은 데이트 중 솔비에게 "'오만추'에서 잘 되면 결혼까지도 생각하는지"라며 진지한 질문을 건넨다. 그러면서 "방송과 현실 사이 혼란스럽다"고 속마음을 털어놓는다. 이규한의 고민에 솔비는 어떻게 대답했을지, 두 사람의 호감 시그널은 계속해서 이어질 수 있을지 관심이 집중된다.일대일 데이트가 끝난 뒤, 숙소에선 파자마 파티가 열린다. 랜덤으로 결정된 커플들이 데이트 지원금을 걸고, 커플 게임으로 승부를 가린다. 과연 어느 팀이 최종 우승을 차지할지 긴장감이 고조되는 가운데, 예상치 못한 조합으로 만들어진 커플들의 협동과 경쟁이 신선한 웃음과 재미를 선사할 전망이다.'오래된 만남 추구'는 11일 오후 9시 50분 KBS Joy, KBS2, GTV에서 동시 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr