현직 교사에게 돈을 주고 수능 모의고사 문항을 샀다는 의혹을 받은 조정식이 사전 녹화된 채널A '성적을 부탁해: 티처스2'('티처스2')에 출연해 편집 없이 활약을 펼쳤다. 성적이 고민인 학생과 가족의 인생을 바꿔줄 단 한 번의 기회 '티처스2'에서 '수포자의 정석'이던 고1 도전학생이 솔루션 끝에 공부 자신감을 회복했다.10일 방송된 '티처스2'에는 공부 자신감을 잃어버린 고1 도전학생이 찾아왔다. 도전학생은 "중학교 2학년 때까지는 내신 50%였는데, 3학년에는 내신 77%정도가 됐다. 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 밝혔다. 고등학교 진학 후 공부 자신감과 자존감 모두 더욱 바닥을 쳤다고 고백하며 도움을 구했다. 도전학생은 주변 친구들이 선택과목으로 '물리'를 많이 고르는 것 같다며 '물리'와 '세계사'를 선택과목으로 하겠다고 뜬금없이 선포했다.지방 거점 국립 대학교 중 상위권인 부산대를 목표 대학으로 언급했다. 그러나 그의 성적은 개편된 5등급제에서 3등급 정도인 상황이었고, 도전학생의 담임 선생님은 "이 성적으로 대입이 매우 어렵다"며 성적 상승이 필수라고 강조했다. 미미미누는 "'물리'는 웬만하면 선택하지 않는 과목이다. 입시 전반에 대한 인지가 부족한 것 같다"고 진단했다. 정승제도 "아무 생각이 없는 것 같다"며 팩폭을 날렸다.도전학생의 내신 성적은 국, 영, 수 모두 40점대로 5등급제에서 3등급이었다. 9등급제로 환산하면 5~6등급인 하위권 성적이었다. 3월 모의고사 성적도 국어 6등급, 수학 6등급, 영어 4등급이었다. 정승제는 "내신과 모의고사 모두 처참하다. 3월 모의고사는 중학교 수준의 시험 범위인데, 6등급이면 중학교 기초도 없다는 거다"라고 진단했다. 조정식도 "3월 모의고사가 비교적 쉬웠는데도 낮은 4등급이다. 또 듣기문제를 틀렸는데 이걸 틀린 학생을 본 적이 없다"며 캐나다에서 살다 왔음에도 낮은 도전학생의 영어 성적에 의구심을 품었다.대학 교수인 어머니는 학창 시절 노트 필기를 아들에게 물려주며 남다른 서포트를 펼치고 있었다. 또 아들의 교과서에 기말 대비 필기와 공부 팁 등을 적어 놓으며 지극 정성인 모습을 보였다. 그러나 도전학생은 세 살 어린 중1 동생이 독학으로 영재원까지 들어가고, 자신이 풀지 못한 수학 문제도 맞히는 모습에 점점 주눅이 들었다. 정승제는 간단하게 현재 상태를 파악하기 위해 몇 가지 정의를 질문했고, 중2 수학에도 구멍이 있는 사실을 포착했다.정승제는 "아무것도 모르는 상태다. 그러니까 얼마나 고통스러웠겠냐. 그저 따라가기 급급한 상황이다"라며 수학이 백지상태인 도전학생을 안타까워했다. 조정식도 "시험지만 봐도 공부를 잘하는 학생일 수가 없다. 문제도 순서대로 풀지 않고 엉망진창이다. 체계적으로 사고하는 능력은 굉장히 중요하다. 어릴 적부터 습관이나 문제가 있었을 가능성이 있다"라며 기본 개념마저도 흔들려 있는 상태를 지적했다.도전학생은 국어에서조차도 개념을 못 잡았고, 틀린 문제의 해설지를 그대로 적으며 이해가 아니라 그 자체를 암기하려는 모습을 보여줬다. 조정식은 "글을 이해하는 훈련이 급선무다. 중학교 교과서부터 읽고, 읽은 내용을 남들에게 설명할 수 있어야 한다"며 학습의 기본기 훈련을 강조했다. 또 조정식은 "모의고사 오답정리를 어머니가 다 해줬다. 성적이 오르려면 결핍이 있어야 한다"며 엄마의 서포트를 중단하라고 요청했다.역대급 수학 백지상태의 도전학생은 지문이 길어지면 겁부터 먹었다. 그러나 차근차근 설명을 들은 끝에 도전학생은 수학적 사고의 가능성을 보여줬다. 또 공부에 대한 의지가 높은 도전학생에 정승제는 "나는 제대로 된 공부 방법을 알면 고등 수학에서 누구나 2등급 할 수 있다고 증명하는 게 직업인 사람이다. 희망이 있다는 걸 국민에게 보여주고 싶다"며 수학 하위권의 희망을 찾는 '대국민 프로젝트'에 돌입했다.본격 솔루션에 도입하자 '어설프게 아는 것보다 백지가 낫다'고 말했던 정승제는 백지조차 없는 도전학생의 상태와 마주했다. 정승제는 "수포자는 '용어 무지', '기초 부족', '빠른 포기', '수학 공포'라는 특징이 있다. 도전학생은 네 가지 모두가 다 있다"라며 '수포자'의 정석이라고 인정했다. 결국 도전학생은 정승제의 사무실에서 함께 24시간 합숙하며 수학 정복에 나섰다.그러나 도전학생은 수학 개념이 아니라 문제를 이해하는 것에서부터 발목이 잡혔다. 긴 지문이 있는 문제를 이해하지 못하자 정승제는 1시간이나 문제 설명만 반복했다. 결국 끊어 읽기 연습을 위해 정승제는 초등학교 6학년 문제로 쉬운 단계부터 이해력을 높이는 훈련을 시켰다.또 정승제는 특별 보강을 위해 도전학생이 있는 부산까지 찾아갔다. 애정과 끈기가 돋보인 정승제 솔루션에 조정식은 "왜 구세주인지 알겠다. 나라면 이렇게 끝까지 차분하게 못 했을 것 같다"며 솔루션을 인정했다. 솔루션 끝에 시험을 본 도전학생은 담임 선생님으로부터 "이번 시험 난도가 높았다. 네 점수가 심상치 않다"며 교무실로 호출됐다. '티벤져스'의 불안감이 높아진 가운데 도전학생은 44점에서 앞자리가 바뀐 57.5점을 받아 환호하게 했다. 특히 어려워했던 지문이 긴 문제까지 맞힌 도전학생은 수학에 대한 공포심을 이겨내고 공부 자신감을 회복했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr