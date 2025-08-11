10CM 권정열/ 사진=텐아시아 DB

가수 10CM 권정열이 박보검의 뒤를 이어 '더 시즌즈'를 이끈다.권정열은 지난 10일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 단독 콘서트를 열었다.이날 그는 "'박보검의 칸타빌레'를 이어 MC가 됐다. '더 시즌즈' 8번째 MC 10CM다. 이 자리에서 처음 말한다"며 새로운 소식을 직접 밝혔다. 이어 "여러분들이 만들어주신 거라 정말 감사하다"라며 팬들에게 고마운 마음을 전했다. 권정열의 깜짝 발표에 관객석에서는 환호가 터져 나왔다.'더 시즌즈'는 2023년 '박재범의 드라이브'를 시작으로 '최정훈의 밤의공원', '악뮤의 오날오밤', '이효리의 레드카펫', '지코의 아티스트', '이영지의 레인보우', '박보검의 칸타빌레' 등 다양한 MC들이 각자의 스타일로 음악 이야기를 나누는 프로그램이다. '박보검의 칸타빌레'는 지난 1일 종영했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr