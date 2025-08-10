사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 독보적인 분위기와 트렌디한 스타일로 근황을 공개해 눈길을 끈다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 사진을 게시했다. 공개된 사진에서 공효진은 도심의 화려한 꽃길 앞에서 여유롭게 발걸음을 멈추고 내추럴한 화이트 셔츠와 데님 팬츠, 레드 스카프를 포인트로 세련된 캐주얼룩을 완성했다. 미니 백과 러프한 로퍼까지 도시를 산책하는 공효진만의 자유로운 감성이 그대로 드러난다.또 다른 컷에서는 감각적인 라이트 베이지 로브와 롱 드레스에 레드 삭스, 블랙 스니커즈를 매치해 최고급 카페에서도 단번에 시선을 사로잡는다. 넉넉한 실루엣의 가운, 시크하면서도 편안한 자세까지 화보 속 한 장면을 연상케 한다.특유의 자연스러움과 개성 있는 패션 센스, 그리고 주변 풍경까지 자신만의 무드로 채워내는 공효진의 모습에 팬들의 반응도 뜨겁다. 댓글에는 "아름다워요" "늘 응원해요" "스타일 좋아요" "예쁘세요" "진짜 매력적이야" 등 칭찬과 응원이 이어지고 있다.도시의 한가운데서도 우아함과 매력을 잃지 않는 공효진은 한 장의 일상 사진만으로도 트렌드와 힙한 감성을 동시에 증명했다. 공효진의 다음 행보에 팬들의 기대감이 높아지고 있다.한편 공효진은 2022년 10살 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 앞서 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다. 케빈오의 전역 이후 미국에서 신혼살림을 시작했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr