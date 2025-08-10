사진 = 신지 인스타그램

가수 신지가 현장 비하인드를 공개하며 팬심을 제대로 자극했다.신지는 인스타그램에 "간만이야 뮤직뱅크 포토존 오늘 코요태는 마지막 순서입니다!^^"라는 멘트와 함께 다수의 포토존 사진을 게시했다.사진 속 신지는 깔끔한 흰색 크롭 셔츠와 블랙 와이드 팬츠를 매치해 트렌디하면서도 세련된 무드를 완성했다. 긴 생머리, 감각적인 액세서리와 내추럴한 포즈가 돋보이며 포토존에서 두 손으로 브이 포즈를 취하거나 밝게 미소 짓는 순간이 그대로 담겼다. 화이트 톤의 배경과 계단, 은색 난간이 신지의 산뜻한 스타일을 더욱 배가시켰다. 스테이지를 앞둔 긴장감과 설렘 속에서 신지만의 당당하고 에너지 넘치는 모습이 시선을 사로잡는다.특히 난간 안에 쏙 들어간 신지의 잘록한 허리가 눈길을 끌었다. 또한 밝은 신지의 미소에서 코요태 무대에 대한 자부심과 팬들과의 소통 의지가 잔뜩 느껴진다. 오랜만에 찾은 뮤직뱅크 무대에서 뚜렷한 존재감을 드러낸 신지의 모습에 현장 분위기가 후끈 달아오른다. 댓글로는 "아름다워요" "늘 응원해요" "너무 말랐음" "넘 예쁘세요" "공연도 화이팅" 등 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.한편 신지는 7살 연하 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다. 앞서 신지는 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 예비신랑 문원에 대한 댓글을 봤다며 "마음이 안 좋았고 멤버들에게도 피해가 간 것 같았다"고 털어놨다. 이어 신지는 "나를 걱정하는 분이 대다수였다는 걸 잘 안다"며 "당장 올해 결혼한다고 알고 계시는 분들이 많은데 아직 멀었으니까 천천히 지켜봐 달라"고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr