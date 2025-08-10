사진 = 이민기 인스타그램

배우 이민기가 일상 속 뚜렷한 존재감을 드러냈다.이민기는 자신의 인스타그램에 "MKP"라는 짤막하면서도 의미심장한 멘트와 함께 다양한 근황 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이민기는 검은 오토바이를 타고 강변과 다리 아래 어딘가에서 포즈를 취하고 있다. 도심의 아침 햇살, 탁 트인 강변, 고층빌딩을 배경으로 오토바이 위에 앉아있는 모습은 무심한 듯 시크하고 세련된 분위기를 한껏 살렸다.또 다른 사진에서는 병원 병상에 앉아 자연스럽게 손짓을 보내는 모습과 여러 사람들이 오가는 활기찬 병실 풍경이 담겨 있다. 이민기는 블랙 아웃핏으로 스타일리시함을 자랑하며 편안한 포즈에도 묻어나는 독보적인 아우라가 시선을 사로잡는다. 특히 키 183cm, 몸무게 68kg 답게 압도적인 피지컬을 자랑했다.짧은 멘트와 함께 공개된 이민기의 색다른 일상은 팬들에게 새로운 매력 포인트를 안겼다. 오토바이를 타거나 병원에 앉아 있는 모습조차 영화의 한 장면처럼 완성해버리는 이민기의 남다른 분위기가 폭발했다. 이를 본 팬들은 "화이팅", "늘 응원해요", "완전 멋있다", "사랑에 빠질거 같아", "잘생겼어"라며 뜨거운 반응을 보이고 있다.한편 이민기는 1985년생으로 40세며 MBC 금토드라마 '메리 킬즈 피플'에서 조현우 역을 맡아 열연 중이다. '메리 킬즈 피플'은 치료 불가능한 환자들의 조력 사망을 돕는 의사와 이를 추적하는 형사의 이야기를 다룬다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr