사진=웨이크원

제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 김지웅, 장하오, 리키의 자연스러운 일상의 순간이 포착됐다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(10일) 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 김지웅, 장하오, 리키의 오디너리(ORDINARY) 버전 콘셉트 포토와 콘셉트 필름을 게재했다.김지웅, 장하오, 리키는 푸르른 자연과 어우러진 채 여유로운 순간을 즐기고 있다. 화려한 무대가 아닌 일상의 무대를 오롯이 만끽하며 청량한 비주얼을 뽐냈고, 함께 있을 때 가장 빛나는 세 멤버의 모습이 시선을 사로잡았다.앞서 중국인 장하오는 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'에 위에화 엔터테인먼트 소속 연습생으로 출연해 인기를 얻었다. 그는 대한민국 아이돌 오디션 프로그램 사상 최초로 우승을 차지한 외국인이라는 K팝의 새로운 기록을 세웠다.제로베이스원은 컴백 전 꾸밈없는 일상의 매력을 담아낸 오디너리 버전 티징 콘텐츠를 선보이며 팬들의 큰 호응을 얻고 있다. 다양한 해석과 추측 속에 제로베이스원이 '네버 세이 네버'로 펼쳐낼 이야기에 관심이 집중된다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식하는 앨범이다. '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지를 전하며, 국내외 팬들에게 제로베이스원표 용기와 희망을 건넨다.지난 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 타이틀곡 '블루(BLUE)'가 미국 빌보드가 발표한 '2025년 베스트 K-팝 송 25선(The 25 Best K-Pop Songs of 2025)'에서 7위에 오르며 음악성과 대중성을 동시에 입증한 만큼, 새 앨범으로 또 어떤 성과를 거둘지 주목된다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr