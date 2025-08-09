'구독 구걸' 이민정, 결국 공개 사과했다…"이병헌 이용하네" vs "응원해" 갑론을박 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

배우 이민정이 유튜브 채널 구독자를 모으기 위해 남편 이병헌을 홍보 수단으로 내세웠다. 구독자 수를 늘리고자 "50만까지 임시 구독 환영"이라는 문구까지 내세운 이민정의 행보에 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 이어지고 있다.지난 7일 이민정의 유튜브 채널에는 '[긴급 편성] 이민정 대국민 사과 라이브'라는 제목의 영상에 게재됐다. 영상에서 이민정은 "지금 구독자 수가 정확하게 몇만인지는 모르겠지만, 두 달 후에 (이병헌이 나오는) 영화가 개봉한다. 9월 16일에 홍보 영상이 나가야 하는데 이것 때문에 제가 자다가도 악몽을 꾼다"고 말했다.앞서 이민정은 유튜브 채널 오픈을 기념하는 제작진과의 회식에서 "50만 명이 되면 박찬욱 감독님과 이병헌을 끌어와 보겠다(섭외해 보겠다). 그전까지는 이병헌의 얼굴을 블러 처리하겠다"고 공약을 내세운 바 있다.이병헌이 출연하는 영화 '어쩔 수 없다'의 개봉이 약 한 달 정도밖에 남지 않자 이민정은 "영화 홍보를 해야 하는데 오빠가 블러 처리돼서 나가는 게 영화팀, 홍보팀에도 미안하고 오빠 팬분들, 우리 구독자분들에게도 너무 미안하다"고 말했다.이어 그는 "남편은 '억지로 하는 건 아니다. 모든 건 자연스러워야 한다. 사람들에게 강요하고 구걸하지 말라'고 했다. 내가 영화 홍보를 잘해보려고 이러는 거니까 구독 많이 부탁드린다. 9월 중순 전까지 50만이 되면 내가 영화팀에게 덜 죄송할 것 같다"고 요청했다.이민정의 이러한 행보를 두고 누리꾼들은 엇갈린 반응을 보였다. 일부 누리꾼은 "구독자 수 늘리려고 이병헌 이용한다", "구독 구걸하는 거냐", "구독 취소한다" 등의 부정적인 목소리를 냈다. 특히 이민정이 '50만 임시 구독 환영(9월 16일 이후 취소 가능)'이라는 문구까지 게재하면서 "진정성 없는 구독자 수 늘리기"라는 비판도 이어지고 있다.반면 남편 이병헌을 유쾌하게 언급하며 구독을 요청하는 모습에 긍정적인 반응을 보이는 누리꾼들도 있다. 이들은 "사과할 일도 아니다", "친구들에게 구독하라고 하겠다", "50만 명 달성을 응원한다", "이러면 오히려 더 화제가 될 것 같아서 좋다"는 의견이다.현재 이민정 유튜브 채널 구독자는 약 35만 명이다. 목표인 50만 명까지는 아직 15만 명이 부족한 상황이다. 이민정이 남편 이병헌의 이름을 내세운 만큼 이른 시일 내로 구독자 수 50만 명을 달성할 수 있을지 관심이 집중된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr