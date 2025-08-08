사진=C9엔터테인먼트, TBS

C9엔터테인먼트 신인 보이그룹 네이즈(NAZE)가 팀명 공개와 함께 출연예정인 일본 TBS 드라마의 정보를 한국과 일본에서 동시에 공개하며 본격적인 데뷔 전 프리 활동에 돌입했다.웰메이드 종합 엔터테인먼트사 C9엔터테인먼트는 지난 5일 새 보이그룹 C9 ROOKIES(씨나인 루키즈)의 공식 SNS 채널명을 네이즈로 변경했다. 이어 7일과 8일에는 일본 TBS 공식 계정을 통해 네이즈의 다채로운 콘텐츠가 전격적으로 공개됐다.네이즈(카이세이, 윤기, 아토, 턴, 유야, 김건, 도혁)는 C9엔터테인먼트에서 5년 만에 제작한 신인 보이그룹이다. 팀명 네이즈는 영어로 바다와 육지가 맞닿는 지형을 뜻하며, 한국에서는 '곶'이라고도 말한다. 'New Adventure's Zestyfull Echo(뉴 어드벤처스 제스티풀 에코)'의 약자이기도 하며, 대지의 끝, 바다의 시작, 어디로든 나아갈 무한한 가능성이 펼쳐진 곳에서 진정한 나를 찾는 모험을 통해 모든 이의 마음에 생생한 영혼의 울림을 전하겠다는 포부를 담고 있다.네이즈는 오는 2026년 1월부터 일본 지상파 채널인 TBS에서 황금 시간대인 금요일 밤 10시에 방영될 드라마 'DREAM STAGE(드림 스테이지)'에 멤버 전원이 캐스팅되며 글로벌한 관심을 받고 있다. 또한, 이 소식은 TBS를 통해 공개되자마자 일본 내 대표 한류 플랫폼 메인 장식 및 여러 매체에서 큰 화제를 모았다.네이즈의 데뷔작이 될 드라마 'DREAM STAGE'는 이전 문제를 일으켜 업계에서 추방된 일본인 남성 프로듀서와 어느 한국 소규모 매니지먼트 회사에 소속된 낙오된 연습생 7인이 세대와 국경을 넘어 함께 꿈을 좇는, 남자들의 끈끈한 유대감을 보여주는 내용을 담는다. 일본에서 인기리에 상영 중인 'TOKYO MER: Mobile Emergency Room - "Nankai Mission"'을 제작한 TBS 간판 프로듀서 타카하시 마사나오가 총괄 프로듀싱을 맡았고, 일본 최고의 드라마 스태프들이 제작에 참여하고 있다.'DREAM STAGE' 방영에 앞서 네이즈는 오늘(8일)부터 매주 금요일 밤 11시 TBS 공식 유튜브 채널과 일본 민영방송 공식 다시 보기 서비스인 Tver(티버)를 통해 리얼리티 콘텐츠 '나제도리(ナゼドリ?) ~네이즈? DREAM STAGE~'를 선보인다. 보이그룹이자 배우로 성장하기 위해 다양한 미션에 도전하는 네이즈의 드라마틱한 여정이 예고됐다.C9엔터테인먼트는 국보급 보컬리스트 윤하, 이석훈과 세계적인 보이그룹 CIX(씨아이엑스), EPEX라는 탄탄한 IP를 보유한 종합 엔터테인먼트사다. 지난해 연 매출 200억 원을 돌파하는 자체 최고 기록을 경신했으며, 네이즈와 함께 새로운 도약에 나설 계획이다.데뷔 전 K-POP 소재의 일본 드라마 출연을 확정하며 역대급 글로벌 프로모션을 시작한 네이즈는 드라마뿐만 아니라 향후 다양한 온오프라인 프로모션을 통해 글로벌 팬들과 적극적으로 소통할 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr