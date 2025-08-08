"위태롭고 은밀한 동업 시작"…이영애, 김영광 손잡고 26년 만에 KBS 컴백 ('은수좋은날')

이영애와 김영광이 위험한 동업을 시작한다. 이영애는 1999년 방송된 '초대' 이후 약 26년 만에 KBS 안방극장에 복귀한다.9월 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌리는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.오늘(8일) 공개된 메인 포스터 속 이영애와 김영광은 보스턴백과 지폐 계수기, 수북이 쌓인 돈다발을 사이에 두고 시선을 주고받으며 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 가방을 향해 손을 뻗는 김영광과 이를 바라보는 이영애의 시선이 교차한다. 또한 두 사람의 사이를 가르는 빛줄기는 희망과 파멸이 공존하는 이들의 운명을 상징하며, 앞으로 펼쳐질 예측불허 서사에 대한 궁금증을 증폭시킨다.극 중 이영애는 벼랑 끝에 몰린 평범한 주부 강은수를, 김영광은 낮에는 방과 후 미술강사이지만 밤에는 비밀을 감춘 두 얼굴의 선생 이경을 맡아, 운명을 건 동업을 예고한다. 은수에게는 생존을 위한 마지막 선택이자 이경에게는 자신의 비밀을 지키기 위한 위험한 거래가 시작되는 것. 이번 메인 포스터는 파트너로 얽힌 강은수와 이경의 운명과 서사를 압축적으로 드러내며 숨 막히는 몰입감을 선사한다.제작진은 "메인 포스터는 두 인물이 얽히는 위태롭고 은밀한 동업의 시작을 담았다"며 "과연 이들의 위험한 동업이 '좋은 날'로 기억될 수 있을지, 그 결말을 함께 지켜봐 달라"고 기대감을 높였다.'은수 좋은 날'은 다양한 장르를 섭렵하며 디테일의 장인으로 인정받은 송현욱 감독과, 밀도 높은 리얼리티로 섬세한 집필력을 자랑하는 전영신 작가가 의기투합한 웰메이드 작품이다. 여기에 이영애, 김영광, 박용우를 비롯해 배수빈, 조연희, 황재열 등 탄탄한 라인업을 완성하며 하반기 최고 기대작으로 떠오르고 있다.'은수 좋은 날'은 오는 다음 달 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr