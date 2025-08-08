'50세' 이태란, 12년차 무자녀 부부라더니…"♥연하 남편 너무 섹시해, 애칭=왕자님" ('옥문아')

배우 이태란(50)이 3개월 만에 결혼에 골인했다며 여전히 깨 볶는 부부 일상을 자랑했다.지난 7일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 새 주말드라마 '화려한 날들'에 출연하는 이태란, 정일우가 게스트로 출연했다.이날 이태란은 남편과 소개팅으로 만나 3개월 만에 결혼했다고 밝히며 "제가 서른아홉이었고, 마흔을 넘기고 싶지 않았다"고 밝혔다. 이어 이태란은 "느낌이 좋았다. 첫인상도 좋고 목소리도 좋았다"며 남편에게 첫눈에 반했다고 고백했다.이태란은 남편이 다리를 꼬고 커피를 마시는 모습이 너무 섹시했다며 "그윽하게 바라보는 눈빛에 빠져들었다"라며 미소 지었다. 그러나 소개팅 이후 남편에게서 한 달이 되도록 연락이 오지 않았다며 "오기가 생겼다. 예전 같았으면 저도 안 했는데, 참고 연락했다"고 밝혔다.이태란은 “만나서 먼저 연락하지 않은 이유를 물어봤더니 연예인이라 부담스러웠다더라. 몇 번 만나고 연애하는데 진전이 없었다. 미래의 이야기를 할 수도 있는 건데 꺼내지도 않아서 결혼하고 싶다고 했다. 계속 만날 생각이 있으면 가고 없으면 정리하자 했더니 3일 후 반지를 준비해 왔다. 속전속결로 빨리 결혼하게 됐다"고 설명했다.남편 애칭에 대해 묻자 이태란은 "왕자님이다. 남편을 높여주면 저도 높임 받을 거라 생각했다"며 "공주님 소리 듣고 싶었는데 나 혼자만 왕자님이라 부른다. 남편은 그냥 '여보', '자기야'라고 한다"고 토로했다.한편, 이태란은 2014년 연하의 사업가 남편과 연애 3개월 만에 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr